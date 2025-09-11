«Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика

Донецкийнамерен обратиться в суд на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в связи с допинговым делом хавбека лондонского. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, иск будет подан в случае подтверждения, что футболист получал запрещённые препараты во время нахождения в расположении национальной сборной.

Напомним, в декабре 2024 года Мудрик был отстранён от участия в матчах «Челси» после положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен мельдоний — препарат, находящийся в списке запрещённых Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. За это время он провёл 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.