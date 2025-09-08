Ковтун: На данный момент путь «Локомотива» и работа Галактионова радуют

Бывший защитниквысказался о стратегии «красно-белых» и

«На данный момент путь "Локомотива" и работа Галактионова радуют. Я был в шкуре этих российских ребят. Когда ты попадаешь в такую ситуацию, начинаешь думать: "Почему я должен уступать? Почему должен проигрывать им? Я здесь, в России играю, я свой и я буду бороться". Такие игры — стимул для пацанов, которые сейчас собраны в "Локомотиве".

А легионерам, наоборот, нечего доказывать. У них уже есть контракт, и они играют. В совокупности команды по типу "Локомотива" берут и показывают результат за счет команды. За счет российской злости игроков, которые хотят себя проявить и не уступить.

А что "Спартак"? У них есть тот же Умяров, Денисов, Литвинов. В принципе, они тоже выделяются. Выделяются своей работоспособностью, такими лидерскими качествами. На фоне иностранцев, конечно, где-то уступают, но работают и видят, что здесь надо пахать — и пашут. Вот такого боевого настроя команде не хватает, наверное, в таких матчах», — приводит слова Ковтуна «Евро-Футбол. Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Локомотив» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идет на шестом месте.