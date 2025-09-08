1-й тайм Греция — ДанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлундГреция — Дания. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Ковтун: На данный момент путь «Локомотива» и работа Галактионова радуют

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о стратегии «красно-белых» и «Локомотива».

    Юрий Ковтун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Ковтун

    «На данный момент путь "Локомотива" и работа Галактионова радуют. Я был в шкуре этих российских ребят. Когда ты попадаешь в такую ситуацию, начинаешь думать: "Почему я должен уступать? Почему должен проигрывать им? Я здесь, в России играю, я свой и я буду бороться". Такие игры — стимул для пацанов, которые сейчас собраны в "Локомотиве".

    А легионерам, наоборот, нечего доказывать. У них уже есть контракт, и они играют. В совокупности команды по типу "Локомотива" берут и показывают результат за счет команды. За счет российской злости игроков, которые хотят себя проявить и не уступить.

    А что "Спартак"? У них есть тот же Умяров, Денисов, Литвинов. В принципе, они тоже выделяются. Выделяются своей работоспособностью, такими лидерскими качествами. На фоне иностранцев, конечно, где-то уступают, но работают и видят, что здесь надо пахать — и пашут. Вот такого боевого настроя команде не хватает, наверное, в таких матчах», — приводит слова Ковтуна «Евро-Футбол. Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, «Локомотив» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идет на шестом месте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры