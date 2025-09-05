ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Романцев назвал главных претендентов на победу в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Краснодар
    Легендарный российский тренер Олег Романцев назвал основных фаворитов на победу в российской Премьер-лиге.

    Олег Романцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Романцев

    «ЦСКА и "Краснодар" в своем матче показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото. Тем более у них есть кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен. У армейцев — вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев.

  • Споры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • Команда Мусаева — в лидерах перед паузой на сборные
  • 01/09/2025

    • Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой — на одном дыхании!

    Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего "Зенит". О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов. И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители.

  • Дорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?
  • Правящая верхушка клуба с берегов Невы претерпела коррективы
  • 01/09/2025

    • Не думаю, что на золоте уже поставили крест "Спартак" и "Динамо". Да, они пока отстают даже от "Балтики" и "Локомотива", у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру. Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре», — сказал Романцев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 7 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 16 очками. Дальше идут ЦСКА и «Балтика», у которых на одно очко меньше.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры