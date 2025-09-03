«Енисей» — «Шинник». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 3 сентября, красноярский «Енисей» примет ярославский «Шинник» в рамках 8-го тура ФНЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры

42' Длинный кросс Погосова на Ратковича оказался неточным и мяч не спешно выкатился за пределы поля.

41' Артем Малахов попытался прорваться по правому флангу, но уперся в защитника и мяч от него же вылетел в аут. Новую атаку начинает Енисей.

40' Богатырев и Эмерсон отобрали мяч в центре поля и начали атаку Енисея, но ни к чему опасному она не привела — потеря мяча.

39' Масловский попытался обострить и навесить в штрафную Ярославля, но защита Шинника пока выглядит непреступной крепостью.

38' Корнюшин начинает атаку Шинника, но она захлебывается, так как длинная передача оказалась неточной — мяч в руках Шамова.

37' Всего два удара по воротам за 37 минут нанесли соперники по воротам друг друга.

36' Аут в непосредственной близости у ворот Шинника — подача от Масловского на Ратковича, но Карпов выбил мяч подальше от своих ворот.

35' Енисей всем составом перешел на половину поля соперника.

34' Эмерсон со свое половины поля пытался дальним забросом вывести своих партнеров к штрафной площади Шинника, но передача оказалась неточной.

33' Фол в центре поля: Даниил Корнюшин не поправила остановил проход Надольского — Енисей пробьет опасный штрафной.

31' Быстрая атака Шмннка правым флангом, подача в штрафную от Артема Голубева оказывается неточной.

30' От ворот начинает Егор Шамов — дальний заброс в направлении атакующих игроков Енисея.

29' Гонгапшев попытался навесить в штрафную Енисея, но Эмерсон подчистил за партнерами и вынес мяч.

28' Очень сильно упал темп игры — команды медленно передвигаются по полю, как будто их устраивает счет на табло.

27' Александр Надольский завозился с мячом и потерял его на ровном месте, аут выбросят игроки Шинника.

25' Высокий прессинг в исполнении Енисея оказывается успешным, в центре поля перехвачена передача и Эмерсон двигает мяч вперед.

24' Аут в близи штрафной Енисея, опасный розыгрыш — навес Малахов, фол в атаке и мяч переходит Красноярску.

23' Егор Шамов начинает атаку Енисея от своих ворот пасом на Никиту Богатырева, тот делает дальний заброс вперед, но не точно.

22' Александр Масловский навесил в штрафную площадь Шинника, но Карпов выбил мяч от своих ворот.

21' Чуканов начинает атаку Красноярска слева, однако подача на Ратковича оказалась неточной.

20' Много игры в центра поля, практически нет обостряющих передач и опасных моментов.

18' Подача в штрафную Шинника, но Богатырев не смог дотянуться до мяча и он был выбит на половину поля Енисея.

17' Фол в центре поля — Гонгапшев рукой подыграл себе и нарушил тем самым правила.

16' Опасный дальний удар Артура Гилязетдинова, но мяч свистит мимо ворот Митрова. Шиннику повезло!

15' Очередная позиционная атака Красноярск, но мяч пока двигается только на половине поля хозяев.

14' Опасный момент у ворот Енисея: навес в штрафную со штрафного, череда рикошетов и крученый удар Руслана Куля чуть выше ворот.

12' Егор Шамов и Никита Богатырев перепасовываются в своей штрафной, пытаясь вытянуть на себя нападающих Шинника.

11' Вадим Карпов прерывает опасный прострел в штрафной Шинника и спасает свою команду от опасного момента.

10' Енисей пытается перейти в позиционную атаку, но пока ничего не получается впереди у хозяев поля.

9' Эмерсон пытается начать атаку Красноярска, но очередной фол со стороны его партнеров по команде — Маляров лежит на газоне.

7' Никита Богатырев начинает атаку Енисея, но игроки Шинника плотно выстроились в центре поля и перехватили длинную передачу.

6' Шинник атакует левым флангом, удар от Артема Голубева по воротам Енисей заблокировали защитники и мяч улетел в аут.

5' Подача Маларова с углового на ближнюю штангу, но Александр Масловский вынес мяч головой.

4' Кирилп Маляров исполняет штрафной — навес в штрафную, рикошет и угловой.

3' Шинник начинает свою атаку: Погосов попытался прорваться левым флангом, но у него выбили мяч в аут.

2' Фол в центре поля на Андрее Мазурине. Енисей пробьет штрафной.

1' Звучит свисток! Матч начался! Енисей — Шинник — 0:0! Поехали...

До матча

14:59 Команды появляются на газоне стадиона «Центральный». Игра вот-вот начнется!

14:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

14:45 Главным арбитром встречи назначен Олег Соколов.

14:40 Сегодняшний матч пройдет на стадионе «Центральный» в Ярославле, который вмещает 15 000 зрителей.

14:35 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура ФНЛ между красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Енисей»: Шамов Егор, Масловский Александр, Богатырев Никита, Эмерсон, Гилязетдинов Артур, Чуканов Андреа, Надольский Александр, Погосов Артём, Мазурин Андрей, Зазвонкин Иван, Раткович Лука.

«Шинник»: Митров Тимофей, Карпов Вадим, Бозов Никита, Корнюшин Даниил, Маляров Кирилл, Ланин Олег, Куль Руслан, Малахов Артём, Голубев Артём, Самойлов Дмитрий, Гонгапшев Альбек.

«Енисей»

Енисей занимает занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 8 набранных очков. За семь проведенных туров команда Андрея Тихонова забила 6 голов и пропустила при этом 9. Отставание от 4-го места, дающего право побороться за выход в Премьер-лигу, составляет 6 очков.

Начиная с середины августа Енисей не проигрывал в ФНЛ — три тура завершились набором очков. После ничейного матча с тульским Арсеналом (2:2), красноярский клуб дважды подряд победил: Черноморец (2:0) и Сокол (1:0).

«Шинник»

Шинник в турнирной таблице занимает 11-ю строчку и идет вслед за Енисеем, имея такое же количество набранных очков (8). Но у подопечных Артёма Булойчика немного хуже с разницей пропущенных и забитых голов — 5 против 7.

В трех предыдущих турах Шинник неизменно набирал очки — две победы и одна ничья. Миром ярославский клуб разошелся с Родиной (1:1), а виктории были добыты над Чайкой (2:1) и Черноморцем (1:0).

Личные встречи

Между собой соперники часто — минимум два раза за сезон пересекаются в Первой лиге. Очевидного превосходства в чью либо пользу в этой дуэли мы не наблюдаем: в последних трех встречах каждая из команд одержала по победе и и еще один матч завершился вничью (0:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.