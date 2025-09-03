Енисей — Шинник. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 3 сентября 2025 года

3 сентября в 8-м туре Первой лиги сыграют «Енисей» и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» после семи туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав восемь очков.

Красноярский клуб имеет в активе две победы, два матча вничью и три поражения. При этом «Енисей» забил шесть голов, пропустив девять мячей в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Енисей» смог обыграть минимально «Сокол» со счетом 1:0.

Ранее «Енисей» удачно провел матча против «Черноморца» со счетом 2:0 и поделил очки в игре против тульского «Арсенала» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл две победы, две ничьи и потерпел поражение.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Енисей» смог в последних матчах показать крепкую игру и закрепиться в середине турнирной таблице.

Клуб смог сбалансировать игру в атаке и в обороне, сделав ставку на прагматичный и надежный подход к построению встреч.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» после семи туров занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав восемь очков.

Ярославский клуб имеет в активе две победы, два матча вничью и три поражения. При этом «Енисей» забил пять голов, пропустив семь мячей в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Шинник» смог обыграть минимально «Черноморец» со счетом 1:0.

Ранее «Шинник» поделил очки в матче против «Родины» со счетом 1:1 и обыграл «Чайку» со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» очень блекло стартовал в этом сезоне Первой лиги.

В первых пяти матчах сезона команда из Ярославля одержала всего одну победу. «Шинник» проиграл «Уралу» (0:1) в стартовом туре, поделила очки с «Арсеналом» (1:1), потерпел поражение от «Уфы» (0:1) и «Нефтехимика» (0:2).

Статистика для ставок

«Енисей» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Шинник»

В последних 5 играх «Енисей» пропускает в среднем 0.80 гола в матче

В последних 5 играх «Енисей» забивает в среднем 1.00 мяч за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.51.

Прогноз: Ожидаем равную игру в матче между командами в середине турнирной таблицы.

Ставка: Обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на ничье в матче.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.05.