    Экитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ

    Одни забивают с первых матчей, другие борются с травмами и адаптацией

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ньюкасл Челси Бенфика Арсенал Манчестер Сити Тоттенхэм Эвертон Астон Вилла Вулверхэмптон Вест Хэм Брентфорд Спортинг Лиссабон Байер Кристал Пэлас Лион Брайтон энд Хоув Альбион РБ Лейпциг Ипсвич Фулхэм
    ESPN оценивает эффективность главных атакующих трансферов лета.
    Это трансферное окно в Премьер-лиге стало рекордным: клубы потратили миллиарды фунтов, включая колоссальные суммы за новичков. «Ливерпуль» оформил переход Флориана Вирца за £100 млн и Юго Экитике за £69 млн, а «Манчестер Юнайтед» заплатил £66,3 млн за Беньямина Шешко.

    В последний день окна «Ливерпуль» поставил абсолютный рекорд английского футбола, согласовав сделку с «Ньюкаслом» по Александеру Исаку примерно за €130 млн. Предыдущий максимум принадлежал «Челси», который зимой 2023 года приобрел Энцо Фернандеса у «Бенфики» за €106,3 млн.

  • Рекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • АПЛ снова установила новый рекорд трансферных расходов
  • Сегодня

    • Помимо «Ливерпуля», свои атакующие линии усилили и «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Однако дебютные недели для новичков сложились по-разному.

    С наступлением первой паузы на матчи сборных самое время подвести первые итоги и оценить, насколько удачными оказались эти трансферы.

    Жуан Педро, «Челси» (416 минут, 5 голов, 2 результативные передачи)

    Форвард «синих» получил фору перед другими новичками атаки Премьер-лиги: он перебрался в команду Энцо Марески из «Брайтона» еще в середине Клубного чемпионата мира и моментально вписался в состав будущих победителей.

    Жуан Педро
    Три гола в трех матчах в США после трансфера за £55 млн быстро сделали его основным нападающим «Челси». В Премьер-лиге бразилец продолжил впечатлять — два мяча и две голевые передачи лишь закрепили его статус ключевого игрока.

  • Фирмино 2.0. Почему Жуан Педро может стать идеальной «девяткой» для «Челси»
  • «Челси» покупает еще одного центрального нападающего
  • 01/07/2025

    • В 23 года Педро имеет очевидный задел для прогресса, а «Челси» удалось оформить сделку, которая уже выглядит выгодной. Если лондонцы всерьез рассчитывают на борьбу за трофеи в этом сезоне, именно Педро должен стать сердцем их атакующей линии — при условии, что он будет здоров.

    Оценка: 9/10

    Юго Экитике, «Ливерпуль» (302 минуты, 3 гола, 1 голевая передача)

    Новичок из «Айнтрахта» моментально засиял в составе «Ливерпуля», став первым форвардом клуба с 2013 года, которому удалось забить три гола в трех первых матчах за команду. В последний раз подобным достижением отличался Дэниел Старридж.

    Юго Экитике
    На фоне громких подписаний Вирца и скорого прихода Исака трансфер Экитике выглядел относительно скромным, тем более что он отказался от предложения «Ньюкасла». Но 23‑летний нападающий быстро развеял сомнения, добавив в линию атаки Арне Слота скорость, изобретательность и хладнокровие в завершении.

  • Новый Нуньес или будущий Анри? «Ливерпуль» делает ставку на Экитике
  • «Красные» вновь тратят огромные деньги на нападающего с несомненным потенциалом, но скромным опытом
  • 22/07/2025

    • Как он впишется в компанию Исака, Вирца и Мохаммеда Салаха— вопрос открытый, но Экитике уже доказал, что заслуживает место в основе.

    Оценка: 9/10

    Джек Грилиш, «Эвертон» (257 минут, 0 голов, 4 результативные передачи)

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола еще в конце прошлого сезона дал понять, что Грилиш не входит в его планы. Однако аренда в «Эвертон» пошла на пользу и самому игроку, и клубу из Ливерпуля.

    Джек Грилиш
    29‑летний полузащитник согласился на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Этихад» и перезапустить карьеру в надежде вернуться в сборную Англии к старту ЧМ‑2026. Старт получился впечатляющим: четыре результативные передачи в четырех матчах под руководством Дэвида Мойеса.

  • Грилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • У Дэвида Мойеса больше терпения, чем у Пепа
  • 15/08/2025

    • Бывший лидер «Астон Виллы» вновь играет с удовольствием, а его энергия вдохновляет и партнеров. После того как Грилиш сделал два ассиста в победном матче над «Вулверхэмптоном» (3:2), бывший одноклубник по «Сити» Эрлинг Холанн в соцсетях назвал его «Джек де Брёйне».

    Оценка: 9/10

    Мохаммед Кудус, «Тоттенхэм» (340 минут, 0 голов, 2 результативные передачи)

    «Шпоры» оформили сделку еще в начале лета, заплатив «Вест Хэму» £55 млн за ганского форварда, и Кудус быстро продемонстрировал свое качество в команде Томаса Франка.

    Мохаммед Кудус
    Обе его голевые передачи пришлись на дебютный матч против «Бернли», но главное впечатление Кудус произвел не цифрами, а самоотверженной работой на поле. Его трудолюбие и настойчивость полностью соответствуют стилю команд Франка, а игра в гостевой победе над «Манчестер Сити» подчеркнула его готовность работать на коллектив.

  • «Тоттенхэм» снова шокировал «Этихад»: «Сити» второй год подряд не забивает «шпорам» дома
  • План Томаса Франка сработал идеально
  • 23/08/2025

    • Особенно запомнился эпизод во втором тайме, когда он отобрал мяч у Бернарду Силвы и начал атаку, едва не завершившуюся голом. «Тоттенхэм» получил игрока, который способен приносить пользу далеко за пределами штрафной соперника.

    Оценка: 7/10

    Матеус Кунья, «Манчестер Юнайтед» (301 минута, 0 голов, 0 результативных передач)

    Бразилец стал первым летним трансфером «Юнайтед»: клуб заплатил «Вулверхэмптону» £62,5 млн, чтобы начать перестройку атаки под руководством Рубена Аморима после крайне скромных 44 голов в 38 матчах прошлого сезона.

    Матеус Кунья
    Однако после 17 голов и 6 ассистов за «волков» в прошлом чемпионате 26-летний Кунья пока не отметился результативными действиями в составе «красных дьяволов». Более того, теперь он рискует оказаться вне игры из-за травмы подколенного сухожилия.

    Все футбольные трансферы

    Тем не менее, даже без голов и ассистов Кунья заметно добавил «Юнайтед» динамики и остроты в атаке. Аморим, комментируя возможное отсутствие игрока, подчеркнул: «Он нам крайне необходим, чтобы оставаться конкурентоспособными».

    Оценка: 7/10

    Брайан Мбёмо, «Манчестер Юнайтед» (315 минут, 2 гола, 0 результативных передач)

    Камерунский нападающий перебрался на «Олд Траффорд» из «Брентфорда» за £65 млн и уже успел принести команде голы.

    Брайан Мбёмо
    Два мяча в четырех матчах — безусловный плюс, но промах в серии пенальти в Кубке английской лиги против «Гримсби» стал роковым моментом. Мбёмо, как и другие новички — Кунья и Шешко, — все еще привыкает к требованиям схемы 3-4-3 Аморима, но уже очевидно, что он усилил команду. И сомнений нет: 26‑летний форвард способен на большее.

    Оценка: 7/10

    Виктор Дьёкереш, «Арсенал» (240 минут, 2 гола, 0 результативных передач)

    Статистика шведского форварда, перешедшего из «Спортинга» за £63 млн, на первый взгляд выглядит неплохо, но цифры могут быть обманчивы. Центрфорвард пока не доказал, что способен стать долгожданным решением в атаке «канониров».

    Виктор Дьёкереш
    Оба его гола пришлись на домашнюю победу над «Лидсом» (5:0), причем один из них — с пенальти. Но в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Дьёкереш был малозаметен, уступал в единоборствах и явно не соответствовал привычному уровню нападающих «Арсенала».

    27-летний форвард пропустил значительную часть предсезонки из-за конфликта со «Спортингом», поэтому ему необходимо время, чтобы набрать форму. Но на данный момент его качество и влияние явно далеки от ожидаемых. В матче на «Энфилде» он был полностью нейтрализован Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате.

  • Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда
  • «Канониры» получили в распоряжение одного из самых результативных нападающих Европы
  • 27/07/2025

    • Пока еще рано делать окончательные выводы, но болельщикам стоит признать: хотя Дьёкереш и взял 14-й номер Тьерри Анри, ждать от него игры легендарного бомбардира «Арсенала» не стоит.

    Оценка: 5/10

    Флориан Вирц, «Ливерпуль» (335 минут, 0 голов, 1 результативная передача)

    Немецкому полузащитнику доверили легендарную «семёрку» — символ его статуса в проекте Арне Слота. Однако после перехода из «Байера» 22-летний Вирц пока не оправдал ожиданий.

    Флориан Вирц
    Его единственный вклад в результат пришелся на матч Суперкубка Англии против «Кристал Пэлас», где «Ливерпуль» потерпел поражение. В воскресенье он покинул поле в концовке встречи с «Арсеналом» (1:0) из-за судорог.

    Слот отметил, что это показатель того, что футболист все еще привыкает к темпу Премьер-лиги: «После 85-й минуты он, кажется, понял, что судороги могут быть буквально во всем теле. Добро пожаловать в Премьер-лигу».

    Оценка: 5/10

    Райан Шерки, «Манчестер Сити» (71 минута, 1 гол, 0 результативных передач)

    Пеп Гвардиола рискнул, подписав креативного, но непредсказуемого Шерки из «Лиона». 22‑летний француз способен стать «джокером» в атаке «Сити», но остаются сомнения, сумеет ли он безболезненно перейти с уровня Лиги 1 на интенсивность английского футбола.

    Начало было обнадеживающим: гол в дебютном матче против «Вулверхэмптона». Но уже во втором туре против «Тоттенхэма» француз был менее заметен. К тому же травма бедра, полученная на прошлой неделе, оставит Шерки вне игры на два месяца. Из-за этого он пропустил поражение от «Брайтона» (1:2), и теперь вокруг него больше вопросов, чем ответов.

    Оценка: 5/10

    Беньямин Шешко, «Манчестер Юнайтед» (170 минут, 0 голов, 0 результативных передач)

    Словенский форвард отверг предложение «Ньюкасла», выбрав переход в «Манчестер Юнайтед». До этого им долго интересовался и «Арсенал», но лондонцы переключились на Виктора Дьёкереша.

    Пока адаптация Шешко идет тяжело. Из-за проблемного предсезонного периода в «Лейпциге» он мало появляется на поле, а его единственные полные 90 минут пришлись на позорное поражение от «Гримсби» в Кубке английской лиги.

    Беньямин Шешко
    При росте 195 см Шешко обладает большей мощью и умением удерживать мяч, чем Расмус Хёйлунн, а также имеет больший опыт, но пока не доказал, что способен решить хроническую проблему «Юнайтед» с реализацией моментов.

    Ближайшие матчи сборной Словении против Швеции и Швейцарии помогут ему набрать форму перед дерби Манчестера, которое состоится 14 сентября.

    Оценка: 4/10

    Лиам Делап, «Челси» (399 минут, 1 гол, 1 результативная передача)

    22‑летний форвард стал объектом охоты почти всех топ‑клубов Премьер‑лиги в конце прошлого сезона благодаря клаусуле в £30 млн, активированной после вылета «Ипсвича» из АПЛ. Интерес проявляли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», но Делап выбрал «Челси».

  • Новый пазл в хаотичном проекте. Почему Делап выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед»
  • На этого парня претендовала половина клубов английской Премьер-лиги
  • 06/06/2025

    • Пока же воспитанник академии «Манчестер Сити» остается в тени Жуана Педро и выглядит скорее запасным вариантом в атаке за спиной бразильца.

    В Премьер‑лиге Делап еще не отметился результативными действиями, а попытка заявить о себе на старте сезона осложнилась травмой подколенного сухожилия, полученной в победном матче с «Фулхэмом». Ожидается, что восстановление займет до восьми недель.

    Оценка: 4/10

