Экитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ

Это трансферное окно в Премьер-лиге стало рекордным: клубы потратили миллиарды фунтов, включая колоссальные суммы за новичков.оформил переходза £100 млн иза £69 млн, а «Манчестер Юнайтед» заплатил £66,3 млн за

В последний день окна «Ливерпуль» поставил абсолютный рекорд английского футбола, согласовав сделку с «Ньюкаслом» по Александеру Исаку примерно за €130 млн. Предыдущий максимум принадлежал «Челси», который зимой 2023 года приобрел Энцо Фернандеса у «Бенфики» за €106,3 млн.

Помимо «Ливерпуля», свои атакующие линии усилили и «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Однако дебютные недели для новичков сложились по-разному.

С наступлением первой паузы на матчи сборных самое время подвести первые итоги и оценить, насколько удачными оказались эти трансферы.

Жуан Педро, «Челси» (416 минут, 5 голов, 2 результативные передачи)

Форвард «синих» получил фору перед другими новичками атаки Премьер-лиги: он перебрался в команду Энцо Марески из «Брайтона» еще в середине Клубного чемпионата мира и моментально вписался в состав будущих победителей.

Жуан Педро globallookpress.com

Три гола в трех матчах в США после трансфера за £55 млн быстро сделали его основным нападающим «Челси». В Премьер-лиге бразилец продолжил впечатлять — два мяча и две голевые передачи лишь закрепили его статус ключевого игрока.

В 23 года Педро имеет очевидный задел для прогресса, а «Челси» удалось оформить сделку, которая уже выглядит выгодной. Если лондонцы всерьез рассчитывают на борьбу за трофеи в этом сезоне, именно Педро должен стать сердцем их атакующей линии — при условии, что он будет здоров.

Оценка: 9/10

Юго Экитике, «Ливерпуль» (302 минуты, 3 гола, 1 голевая передача)

Новичок из «Айнтрахта» моментально засиял в составе «Ливерпуля», став первым форвардом клуба с 2013 года, которому удалось забить три гола в трех первых матчах за команду. В последний раз подобным достижением отличался Дэниел Старридж.

Юго Экитике globallookpress.com

На фоне громких подписаний Вирца и скорого прихода Исака трансфер Экитике выглядел относительно скромным, тем более что он отказался от предложения «Ньюкасла». Но 23‑летний нападающий быстро развеял сомнения, добавив в линию атаки Арне Слота скорость, изобретательность и хладнокровие в завершении.

Как он впишется в компанию Исака, Вирца и Мохаммеда Салаха— вопрос открытый, но Экитике уже доказал, что заслуживает место в основе.

Оценка: 9/10

Джек Грилиш, «Эвертон» (257 минут, 0 голов, 4 результативные передачи)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола еще в конце прошлого сезона дал понять, что Грилиш не входит в его планы. Однако аренда в «Эвертон» пошла на пользу и самому игроку, и клубу из Ливерпуля.

Джек Грилиш globallookpress.com

29‑летний полузащитник согласился на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Этихад» и перезапустить карьеру в надежде вернуться в сборную Англии к старту ЧМ‑2026. Старт получился впечатляющим: четыре результативные передачи в четырех матчах под руководством Дэвида Мойеса.

Бывший лидер «Астон Виллы» вновь играет с удовольствием, а его энергия вдохновляет и партнеров. После того как Грилиш сделал два ассиста в победном матче над «Вулверхэмптоном» (3:2), бывший одноклубник по «Сити» Эрлинг Холанн в соцсетях назвал его «Джек де Брёйне».

Оценка: 9/10

Мохаммед Кудус, «Тоттенхэм» (340 минут, 0 голов, 2 результативные передачи)

«Шпоры» оформили сделку еще в начале лета, заплатив «Вест Хэму» £55 млн за ганского форварда, и Кудус быстро продемонстрировал свое качество в команде Томаса Франка.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Обе его голевые передачи пришлись на дебютный матч против «Бернли», но главное впечатление Кудус произвел не цифрами, а самоотверженной работой на поле. Его трудолюбие и настойчивость полностью соответствуют стилю команд Франка, а игра в гостевой победе над «Манчестер Сити» подчеркнула его готовность работать на коллектив.

Особенно запомнился эпизод во втором тайме, когда он отобрал мяч у Бернарду Силвы и начал атаку, едва не завершившуюся голом. «Тоттенхэм» получил игрока, который способен приносить пользу далеко за пределами штрафной соперника.

Оценка: 7/10

Матеус Кунья, «Манчестер Юнайтед» (301 минута, 0 голов, 0 результативных передач)

Бразилец стал первым летним трансфером «Юнайтед»: клуб заплатил «Вулверхэмптону» £62,5 млн, чтобы начать перестройку атаки под руководством Рубена Аморима после крайне скромных 44 голов в 38 матчах прошлого сезона.

Матеус Кунья globallookpress.com

Однако после 17 голов и 6 ассистов за «волков» в прошлом чемпионате 26-летний Кунья пока не отметился результативными действиями в составе «красных дьяволов». Более того, теперь он рискует оказаться вне игры из-за травмы подколенного сухожилия.

Тем не менее, даже без голов и ассистов Кунья заметно добавил «Юнайтед» динамики и остроты в атаке. Аморим, комментируя возможное отсутствие игрока, подчеркнул: «Он нам крайне необходим, чтобы оставаться конкурентоспособными».

Оценка: 7/10

Брайан Мбёмо, «Манчестер Юнайтед» (315 минут, 2 гола, 0 результативных передач)

Камерунский нападающий перебрался на «Олд Траффорд» из «Брентфорда» за £65 млн и уже успел принести команде голы.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Два мяча в четырех матчах — безусловный плюс, но промах в серии пенальти в Кубке английской лиги против «Гримсби» стал роковым моментом. Мбёмо, как и другие новички — Кунья и Шешко, — все еще привыкает к требованиям схемы 3-4-3 Аморима, но уже очевидно, что он усилил команду. И сомнений нет: 26‑летний форвард способен на большее.

Оценка: 7/10

Виктор Дьёкереш, «Арсенал» (240 минут, 2 гола, 0 результативных передач)

Статистика шведского форварда, перешедшего из «Спортинга» за £63 млн, на первый взгляд выглядит неплохо, но цифры могут быть обманчивы. Центрфорвард пока не доказал, что способен стать долгожданным решением в атаке «канониров».

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Оба его гола пришлись на домашнюю победу над «Лидсом» (5:0), причем один из них — с пенальти. Но в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Дьёкереш был малозаметен, уступал в единоборствах и явно не соответствовал привычному уровню нападающих «Арсенала».

27-летний форвард пропустил значительную часть предсезонки из-за конфликта со «Спортингом», поэтому ему необходимо время, чтобы набрать форму. Но на данный момент его качество и влияние явно далеки от ожидаемых. В матче на «Энфилде» он был полностью нейтрализован Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате.

Пока еще рано делать окончательные выводы, но болельщикам стоит признать: хотя Дьёкереш и взял 14-й номер Тьерри Анри, ждать от него игры легендарного бомбардира «Арсенала» не стоит.

Оценка: 5/10

Флориан Вирц, «Ливерпуль» (335 минут, 0 голов, 1 результативная передача)

Немецкому полузащитнику доверили легендарную «семёрку» — символ его статуса в проекте Арне Слота. Однако после перехода из «Байера» 22-летний Вирц пока не оправдал ожиданий.

Флориан Вирц globallookpress.com

Его единственный вклад в результат пришелся на матч Суперкубка Англии против «Кристал Пэлас», где «Ливерпуль» потерпел поражение. В воскресенье он покинул поле в концовке встречи с «Арсеналом» (1:0) из-за судорог.

Слот отметил, что это показатель того, что футболист все еще привыкает к темпу Премьер-лиги: «После 85-й минуты он, кажется, понял, что судороги могут быть буквально во всем теле. Добро пожаловать в Премьер-лигу».

Оценка: 5/10

Райан Шерки, «Манчестер Сити» (71 минута, 1 гол, 0 результативных передач)

Пеп Гвардиола рискнул, подписав креативного, но непредсказуемого Шерки из «Лиона». 22‑летний француз способен стать «джокером» в атаке «Сити», но остаются сомнения, сумеет ли он безболезненно перейти с уровня Лиги 1 на интенсивность английского футбола.

Начало было обнадеживающим: гол в дебютном матче против «Вулверхэмптона». Но уже во втором туре против «Тоттенхэма» француз был менее заметен. К тому же травма бедра, полученная на прошлой неделе, оставит Шерки вне игры на два месяца. Из-за этого он пропустил поражение от «Брайтона» (1:2), и теперь вокруг него больше вопросов, чем ответов.

Оценка: 5/10

Беньямин Шешко, «Манчестер Юнайтед» (170 минут, 0 голов, 0 результативных передач)

Словенский форвард отверг предложение «Ньюкасла», выбрав переход в «Манчестер Юнайтед». До этого им долго интересовался и «Арсенал», но лондонцы переключились на Виктора Дьёкереша.

Пока адаптация Шешко идет тяжело. Из-за проблемного предсезонного периода в «Лейпциге» он мало появляется на поле, а его единственные полные 90 минут пришлись на позорное поражение от «Гримсби» в Кубке английской лиги.

Беньямин Шешко globallookpress.com

При росте 195 см Шешко обладает большей мощью и умением удерживать мяч, чем Расмус Хёйлунн, а также имеет больший опыт, но пока не доказал, что способен решить хроническую проблему «Юнайтед» с реализацией моментов.

Ближайшие матчи сборной Словении против Швеции и Швейцарии помогут ему набрать форму перед дерби Манчестера, которое состоится 14 сентября.

Оценка: 4/10

Лиам Делап, «Челси» (399 минут, 1 гол, 1 результативная передача)

22‑летний форвард стал объектом охоты почти всех топ‑клубов Премьер‑лиги в конце прошлого сезона благодаря клаусуле в £30 млн, активированной после вылета «Ипсвича» из АПЛ. Интерес проявляли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», но Делап выбрал «Челси».

Пока же воспитанник академии «Манчестер Сити» остается в тени Жуана Педро и выглядит скорее запасным вариантом в атаке за спиной бразильца.

В Премьер‑лиге Делап еще не отметился результативными действиями, а попытка заявить о себе на старте сезона осложнилась травмой подколенного сухожилия, полученной в победном матче с «Фулхэмом». Ожидается, что восстановление займет до восьми недель.

Оценка: 4/10