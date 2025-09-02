Экитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ

В последний день окна «Ливерпуль» поставил абсолютный рекорд английского футбола, согласовав сделку с «Ньюкаслом» по Александеру Исаку примерно за €130 млн. Предыдущий максимум принадлежал «Челси», который зимой 2023 года приобрел Энцо Фернандеса у «Бенфики» за €106,3 млн.
Помимо «Ливерпуля», свои атакующие линии усилили и «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Однако дебютные недели для новичков сложились по-разному.
С наступлением первой паузы на матчи сборных самое время подвести первые итоги и оценить, насколько удачными оказались эти трансферы.
Жуан Педро, «Челси» (416 минут, 5 голов, 2 результативные передачи)
Форвард «синих» получил фору перед другими новичками атаки Премьер-лиги: он перебрался в команду Энцо Марески из «Брайтона» еще в середине Клубного чемпионата мира и моментально вписался в состав будущих победителей.
Три гола в трех матчах в США после трансфера за £55 млн быстро сделали его основным нападающим «Челси». В Премьер-лиге бразилец продолжил впечатлять — два мяча и две голевые передачи лишь закрепили его статус ключевого игрока.
В 23 года Педро имеет очевидный задел для прогресса, а «Челси» удалось оформить сделку, которая уже выглядит выгодной. Если лондонцы всерьез рассчитывают на борьбу за трофеи в этом сезоне, именно Педро должен стать сердцем их атакующей линии — при условии, что он будет здоров.
Оценка: 9/10
Юго Экитике, «Ливерпуль» (302 минуты, 3 гола, 1 голевая передача)
Новичок из «Айнтрахта» моментально засиял в составе «Ливерпуля», став первым форвардом клуба с 2013 года, которому удалось забить три гола в трех первых матчах за команду. В последний раз подобным достижением отличался Дэниел Старридж.
На фоне громких подписаний Вирца и скорого прихода Исака трансфер Экитике выглядел относительно скромным, тем более что он отказался от предложения «Ньюкасла». Но 23‑летний нападающий быстро развеял сомнения, добавив в линию атаки Арне Слота скорость, изобретательность и хладнокровие в завершении.
Как он впишется в компанию Исака, Вирца и Мохаммеда Салаха— вопрос открытый, но Экитике уже доказал, что заслуживает место в основе.
Оценка: 9/10
Джек Грилиш, «Эвертон» (257 минут, 0 голов, 4 результативные передачи)
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола еще в конце прошлого сезона дал понять, что Грилиш не входит в его планы. Однако аренда в «Эвертон» пошла на пользу и самому игроку, и клубу из Ливерпуля.
29‑летний полузащитник согласился на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Этихад» и перезапустить карьеру в надежде вернуться в сборную Англии к старту ЧМ‑2026. Старт получился впечатляющим: четыре результативные передачи в четырех матчах под руководством Дэвида Мойеса.
Бывший лидер «Астон Виллы» вновь играет с удовольствием, а его энергия вдохновляет и партнеров. После того как Грилиш сделал два ассиста в победном матче над «Вулверхэмптоном» (3:2), бывший одноклубник по «Сити» Эрлинг Холанн в соцсетях назвал его «Джек де Брёйне».
Оценка: 9/10
Мохаммед Кудус, «Тоттенхэм» (340 минут, 0 голов, 2 результативные передачи)
«Шпоры» оформили сделку еще в начале лета, заплатив «Вест Хэму» £55 млн за ганского форварда, и Кудус быстро продемонстрировал свое качество в команде Томаса Франка.
Обе его голевые передачи пришлись на дебютный матч против «Бернли», но главное впечатление Кудус произвел не цифрами, а самоотверженной работой на поле. Его трудолюбие и настойчивость полностью соответствуют стилю команд Франка, а игра в гостевой победе над «Манчестер Сити» подчеркнула его готовность работать на коллектив.
Особенно запомнился эпизод во втором тайме, когда он отобрал мяч у Бернарду Силвы и начал атаку, едва не завершившуюся голом. «Тоттенхэм» получил игрока, который способен приносить пользу далеко за пределами штрафной соперника.
Оценка: 7/10
Матеус Кунья, «Манчестер Юнайтед» (301 минута, 0 голов, 0 результативных передач)
Бразилец стал первым летним трансфером «Юнайтед»: клуб заплатил «Вулверхэмптону» £62,5 млн, чтобы начать перестройку атаки под руководством Рубена Аморима после крайне скромных 44 голов в 38 матчах прошлого сезона.
Однако после 17 голов и 6 ассистов за «волков» в прошлом чемпионате 26-летний Кунья пока не отметился результативными действиями в составе «красных дьяволов». Более того, теперь он рискует оказаться вне игры из-за травмы подколенного сухожилия.
Тем не менее, даже без голов и ассистов Кунья заметно добавил «Юнайтед» динамики и остроты в атаке. Аморим, комментируя возможное отсутствие игрока, подчеркнул: «Он нам крайне необходим, чтобы оставаться конкурентоспособными».
Оценка: 7/10
Брайан Мбёмо, «Манчестер Юнайтед» (315 минут, 2 гола, 0 результативных передач)
Камерунский нападающий перебрался на «Олд Траффорд» из «Брентфорда» за £65 млн и уже успел принести команде голы.
Два мяча в четырех матчах — безусловный плюс, но промах в серии пенальти в Кубке английской лиги против «Гримсби» стал роковым моментом. Мбёмо, как и другие новички — Кунья и Шешко, — все еще привыкает к требованиям схемы 3-4-3 Аморима, но уже очевидно, что он усилил команду. И сомнений нет: 26‑летний форвард способен на большее.
Оценка: 7/10
Виктор Дьёкереш, «Арсенал» (240 минут, 2 гола, 0 результативных передач)
Статистика шведского форварда, перешедшего из «Спортинга» за £63 млн, на первый взгляд выглядит неплохо, но цифры могут быть обманчивы. Центрфорвард пока не доказал, что способен стать долгожданным решением в атаке «канониров».
Оба его гола пришлись на домашнюю победу над «Лидсом» (5:0), причем один из них — с пенальти. Но в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Дьёкереш был малозаметен, уступал в единоборствах и явно не соответствовал привычному уровню нападающих «Арсенала».
27-летний форвард пропустил значительную часть предсезонки из-за конфликта со «Спортингом», поэтому ему необходимо время, чтобы набрать форму. Но на данный момент его качество и влияние явно далеки от ожидаемых. В матче на «Энфилде» он был полностью нейтрализован Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате.
Пока еще рано делать окончательные выводы, но болельщикам стоит признать: хотя Дьёкереш и взял 14-й номер Тьерри Анри, ждать от него игры легендарного бомбардира «Арсенала» не стоит.
Оценка: 5/10
Флориан Вирц, «Ливерпуль» (335 минут, 0 голов, 1 результативная передача)
Немецкому полузащитнику доверили легендарную «семёрку» — символ его статуса в проекте Арне Слота. Однако после перехода из «Байера» 22-летний Вирц пока не оправдал ожиданий.
Его единственный вклад в результат пришелся на матч Суперкубка Англии против «Кристал Пэлас», где «Ливерпуль» потерпел поражение. В воскресенье он покинул поле в концовке встречи с «Арсеналом» (1:0) из-за судорог.
Слот отметил, что это показатель того, что футболист все еще привыкает к темпу Премьер-лиги: «После 85-й минуты он, кажется, понял, что судороги могут быть буквально во всем теле. Добро пожаловать в Премьер-лигу».
Оценка: 5/10
Райан Шерки, «Манчестер Сити» (71 минута, 1 гол, 0 результативных передач)
Пеп Гвардиола рискнул, подписав креативного, но непредсказуемого Шерки из «Лиона». 22‑летний француз способен стать «джокером» в атаке «Сити», но остаются сомнения, сумеет ли он безболезненно перейти с уровня Лиги 1 на интенсивность английского футбола.
Начало было обнадеживающим: гол в дебютном матче против «Вулверхэмптона». Но уже во втором туре против «Тоттенхэма» француз был менее заметен. К тому же травма бедра, полученная на прошлой неделе, оставит Шерки вне игры на два месяца. Из-за этого он пропустил поражение от «Брайтона» (1:2), и теперь вокруг него больше вопросов, чем ответов.
Оценка: 5/10
Беньямин Шешко, «Манчестер Юнайтед» (170 минут, 0 голов, 0 результативных передач)
Словенский форвард отверг предложение «Ньюкасла», выбрав переход в «Манчестер Юнайтед». До этого им долго интересовался и «Арсенал», но лондонцы переключились на Виктора Дьёкереша.
Пока адаптация Шешко идет тяжело. Из-за проблемного предсезонного периода в «Лейпциге» он мало появляется на поле, а его единственные полные 90 минут пришлись на позорное поражение от «Гримсби» в Кубке английской лиги.
При росте 195 см Шешко обладает большей мощью и умением удерживать мяч, чем Расмус Хёйлунн, а также имеет больший опыт, но пока не доказал, что способен решить хроническую проблему «Юнайтед» с реализацией моментов.
Ближайшие матчи сборной Словении против Швеции и Швейцарии помогут ему набрать форму перед дерби Манчестера, которое состоится 14 сентября.
Оценка: 4/10
Лиам Делап, «Челси» (399 минут, 1 гол, 1 результативная передача)
22‑летний форвард стал объектом охоты почти всех топ‑клубов Премьер‑лиги в конце прошлого сезона благодаря клаусуле в £30 млн, активированной после вылета «Ипсвича» из АПЛ. Интерес проявляли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», но Делап выбрал «Челси».
Пока же воспитанник академии «Манчестер Сити» остается в тени Жуана Педро и выглядит скорее запасным вариантом в атаке за спиной бразильца.
В Премьер‑лиге Делап еще не отметился результативными действиями, а попытка заявить о себе на старте сезона осложнилась травмой подколенного сухожилия, полученной в победном матче с «Фулхэмом». Ожидается, что восстановление займет до восьми недель.