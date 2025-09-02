Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы

Защитники сборной Узбекистанапропустит около двух недель из-за травмы, сообщили в Футбольной ассоциации Узбекистана.

Обследование показало, что у 21-летнего игрока лёгкое повреждение левой икроножной мышцы. Из-за этого он не сможет принять участие в матчах национальной команды на Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, который проходит в Узбекистане и Таджикистане.

Травму Хусанов получил 31 августа в игре третьего тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

В сезоне-2024/25 защитник провёл 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.