    Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы

    Футбол АПЛ Манчестер Сити
    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов пропустит около двух недель из-за травмы, сообщили в Футбольной ассоциации Узбекистана.

    Абдукодир Хусанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Абдукодир Хусанов

    Обследование показало, что у 21-летнего игрока лёгкое повреждение левой икроножной мышцы. Из-за этого он не сможет принять участие в матчах национальной команды на Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, который проходит в Узбекистане и Таджикистане.

    Травму Хусанов получил 31 августа в игре третьего тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

    В сезоне-2024/25 защитник провёл 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

