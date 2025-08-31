«Райо Вальекано» ― «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

31 августа на «Кампо де Футбол де Вальекас» «Райо Вальекано» примет действующего чемпиона Испании «Барселону» в рамках 3-го тура Ла Лиги сезона-2025/26. Хозяева идут на восьмом месте с тремя очками, гости ― вторые, набрав шесть из шести возможных. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Перед матчем

21:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Райо Вальекано»: Баталья, Андре, Чаваррия, Педро Диас, Луис Фелипе, Патэ Сисс, Иси, Унай Лопес, Альваро, Де Фрутос, Лежен.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Бальде, Ферран, Педри, Ламин Ямал, Рафинья, Кристенсен, Ольмо, Де Йонг, Кунде, Эрик.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» впервые с 2000-х годов пробился в основную сетку еврокубка, обыграв «Неман» в квалификации Лиги конференций (1:0, 4:0). Однако плотный календарь сказывается на результатах в чемпионате: после победы над «Жироной» (3:1) команда Иньиго Переса проиграла «Атлетику» (0:1), создав всего один опасный момент. Теперь «пчёлам» необходимо переключиться на внутренний турнир.

Центральные защитники Абдул Мумин и Нобел Менди продолжают восстанавливаться после травм и не сыграют против «Барселоны». Для команды это потеря, но не критическая: Мумин не выходил на поле с февраля, а Менди пока не закрепился в основе. Тренерский штаб будет продолжать ротацию, чтобы сохранить свежесть игроков.

Качество поля на «Вальекасе» вновь вызвало критику: лидер команды Иси Паласон отметил, что играть на нём «как на болоте». В четверг «Райо» уже принимал здесь «Неман», и спустя три дня придётся выходить против «Барселоны». Для каталонцев, строящих игру через короткий пас, это может стать серьёзным осложнением.

«Барселона»

«Барселона» в прошлом туре едва не потеряла очки: с «Леванте» команда Ханси Флика горела 0:2, но в итоге вырвала победу (3:2). В обороне вновь допущено много ошибок, соперник создал моментов на 2,69 xG. Но атака по-прежнему блистает: в двух матчах «сине-гранатовые» забили шесть голов.

Френки де Йонг пропустил прошлый матч по семейным обстоятельствам, но готов вернуться в старт. Роберт Левандовский пока набирает форму после травмы, поэтому в атаке снова может выйти Ферран Торрес, отличившийся дважды в начале сезона. Гави получил повреждение и игру пропустит. По-прежнему вне строя Марк-Андре тер Стеген, а также Марк Берналь.

С января 2025 года «Барса» не теряет очки на выезде в чемпионате. В прошлом сезоне команда уверенно возглавила гостевую таблицу, а в новом уже победила в двух выездных матчах. В десяти последних выездах в Ла Лиге у «Барселоны» девять побед и всего одна ничья. Именно на чужих стадионах каталонцы выглядят особенно надёжно.

