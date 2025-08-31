2-й таймДинамо Махачкала — Динамо МоскваОнлайн
    «Райо Вальекано» ― «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Райо Вальекано Барселона
    Ламин Ямаль
    Ламин Ямаль
    31 августа на «Кампо де Футбол де Вальекас» «Райо Вальекано» примет действующего чемпиона Испании «Барселону» в рамках 3-го тура Ла Лиги сезона-2025/26. Хозяева идут на восьмом месте с тремя очками, гости ― вторые, набрав шесть из шести возможных. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

    Перед матчем

    21:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Райо Вальекано»: Баталья, Андре, Чаваррия, Педро Диас, Луис Фелипе, Патэ Сисс, Иси, Унай Лопес, Альваро, Де Фрутос, Лежен.

    «Барселона»: Жоан Гарсия, Бальде, Ферран, Педри, Ламин Ямал, Рафинья, Кристенсен, Ольмо, Де Йонг, Кунде, Эрик.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» впервые с 2000-х годов пробился в основную сетку еврокубка, обыграв «Неман» в квалификации Лиги конференций (1:0, 4:0). Однако плотный календарь сказывается на результатах в чемпионате: после победы над «Жироной» (3:1) команда Иньиго Переса проиграла «Атлетику» (0:1), создав всего один опасный момент. Теперь «пчёлам» необходимо переключиться на внутренний турнир.

    Центральные защитники Абдул Мумин и Нобел Менди продолжают восстанавливаться после травм и не сыграют против «Барселоны». Для команды это потеря, но не критическая: Мумин не выходил на поле с февраля, а Менди пока не закрепился в основе. Тренерский штаб будет продолжать ротацию, чтобы сохранить свежесть игроков.

    Качество поля на «Вальекасе» вновь вызвало критику: лидер команды Иси Паласон отметил, что играть на нём «как на болоте». В четверг «Райо» уже принимал здесь «Неман», и спустя три дня придётся выходить против «Барселоны». Для каталонцев, строящих игру через короткий пас, это может стать серьёзным осложнением.

    «Барселона»

    «Барселона» в прошлом туре едва не потеряла очки: с «Леванте» команда Ханси Флика горела 0:2, но в итоге вырвала победу (3:2). В обороне вновь допущено много ошибок, соперник создал моментов на 2,69 xG. Но атака по-прежнему блистает: в двух матчах «сине-гранатовые» забили шесть голов.

    Френки де Йонг пропустил прошлый матч по семейным обстоятельствам, но готов вернуться в старт. Роберт Левандовский пока набирает форму после травмы, поэтому в атаке снова может выйти Ферран Торрес, отличившийся дважды в начале сезона. Гави получил повреждение и игру пропустит. По-прежнему вне строя Марк-Андре тер Стеген, а также Марк Берналь.

    С января 2025 года «Барса» не теряет очки на выезде в чемпионате. В прошлом сезоне команда уверенно возглавила гостевую таблицу, а в новом уже победила в двух выездных матчах. В десяти последних выездах в Ла Лиге у «Барселоны» девять побед и всего одна ничья. Именно на чужих стадионах каталонцы выглядят особенно надёжно.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.95.

