Райо Вальекано — Барселона: прогноз на Примеру и ставка на матч за 2.95

«Райо Вальекано» встретится с «Барселоной» в матче 3-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 31 августа и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда располагается на 10-й позиции в таблице Примеры с 3 очками в активе после 2-х туров. «Райо Вальекано» отстает от зоны еврокубков на 2 балла.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне команда сумела занять место в топ-8 в Примере, пробившись в Лигу конференций. «Райо Вальекано» попытается как минимум повторить свой прошлогодний результат.

Последние матчи: В прошлом поединке ЛК команда разгромила «Неман» (4:0), а до этого «Райо Вальекано» уступил «Атлетику» (0:1) в Примере, пропустив решающий гол на 66-й минуте.

В 4-х официальных матчах нынешнего сезона команда трижды победила и однажды уступила. За этот отрезок «Райо Вальекано» также обыгрывал «Жирону» (3:1) и «Неман» (1:0).

Не сыграют: Менди и Мумин из-за травм.

Состояние команды: «Райо Вальекано» может дать бой даже такой топовой команде в Примере, как «Барселона». Команда точно доставит проблемы «сине-гранатовым» на своем поле.

К тому же, у «Райо Вальекано» есть неплохой нападающий Хорхе де Фрутос, который регулярно набирает результативные баллы. В последних 5-и встречах форвард забил 3 гола и сделал голевую передачу.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 2-х туров в Примере «Барселона» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

Стоит отметить, что все матчи на старте сезона команда провела в гостях, сумев за 2 матча забить 6 голов при 2-х пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Пример «Барселона» обыграла «Леванте» со счетом 3:2, совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее «сине-гранатовые» одолели «Мальорку» (3:0).

У «Барселоны» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «сине-гранатовые» забили 29 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Барджи, Берналь, Мартин, Щенсный и тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» находится в отличной форме, команда регулярно побеждает своих соперников, а атакующая линия «сине-гранатовых» работает как часы.

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает феерить в каждом матче. Этот форвард в последних 5-и встречах забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Райо Вальекано» выиграл 3 раза

У «Барселоны» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Барселона» непременно обыгрывала «Райо Вальекано»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.40, победа «Райо Вальекано» — 6.90, ничья — за 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: «Барселона» продолжит забивать много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше за 2.95.

Прогноз: «Барселона» сможет начать встречу активно и открыть счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Барселоны» в 1-м тайме за 1.78.