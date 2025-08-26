Уйти, чтобы вернуться. Пять вариантов, куда «Спартак» может отправить Пруцева в аренду

Данил Пруцев выбыл из обоймы «Спартака» после назначения главным тренером Деяна Станковича. Второй год подряд протирать скамейку запасных — не лучший вариант для молодого игрока, поэтому скоро мы можем его увидеть в составе другой команды.

Был всем, а стал ничем

25 минут. Именно столько времени за 6 матчей этого сезона РПЛ тренерский штаб Деяна Станковича доверил провести на поле центральному полузащитнику Данилу Пруцеву. 25-летний игрок «Спартака» также принял участие в двух матчах Кубка России, но это явно меньше амбиций футболиста.

Поэтому появившаяся в телеграм-канале «Мутко против» информация о возможном продолжении Пруцевым карьеры в другой команде не удивила. В то же время в Премьер-Лиге ожидается ужесточение лимита на легионеров, в связи с чем красно-белые намерены договориться с хавбеком об продлении контракта.

Напомним, соглашение между клубом и футболистом было заключено еще в январе 2022 года после перехода из «Крыльев Советов» за 1,5 млн евро и рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. А сейчас, пока трансферное окно еще не закрыто, «Спартак» будет искать варианты аренды игрока.

Когда главным тренером «Спартака» был Гильермо Абаскаль, Пруцев не то, что получал больше игрового времени, а был игроком стартового состава. В сезонах 2022/23 и 2023/24 полузащитник, у которого тренеры отмечали большой объем работы и пользу, приносимую как в атакующей фазе, так и в обороне, в РПЛ 35 раз начинал игру на поле и 15 раз выходил на замену. Про Кубок России и говорить нечего: 19 попаданий в старт за 21 матч.

Однако Данил после назначения Станковича потерял место в составе. Его игровое время в РПЛ сократилось более чем вдвое: до 783 минуты за сезон. 11 матчей хавбек полностью провёл на скамейке запасных, а в еще 7 матчах — выходил на замену после 75-й минуты. Пруцеву пришлось довольствоваться только играми Кубка. Эта история продолжилась и в текущем сезоне.

Данил Пруцев spartak.com

Но трудности в клубе не повлияли на место футболиста в составе сборной России. Тренерский штаб Валерия Карпина с ноября 2023 года неизменно вызывает полузащитника на каждый сбор. А вот одноклубник Данила — Наиль Умяров, который стал основным в «Спартаке» — до поры до времени вызова в национальную команду не получал.

На позиции Умярова у нас есть футболисты, на позиции Пруцева — нет. Если Пруцев дальше так же не будет играть, то его не будет в сборной. Валерий Карпин

Что касается сокращения игрового времени в «Спартаке», то объяснений от Станковича на этот счёт Пруцев не получил. Со слов футболиста, личных разговоров с тренером не было, всё ограничивалось общекомандными разговорами на тренировках. Хотя по сути причина лежит на поверхности — Данил проиграл конкуренцию партнёрам по команде.

Во-первых, серьёзного прогресса при игре на позиции «шестёрки» добился Умяров. Так, по итогам сезона-2024/25 Наиль стал лучшим опорным полузащитником РПЛ по возвратам, перехватам и выигранным единоборствам, и только Барриосу он уступил лидерство по отборам.

Наиль Умяров spartak.com

Во-вторых, одним из главных инструментов, которым Станкович пользовался в течение сезона, стало подключение к атакам вторым темпом Кристофера Мартинса. При своих габаритах (рост — 188 см, вес — 80 кг) люксембургский полузащитник эффективно сдваивал Угальде — в 33 матчах оформил 9+5, принеся, в частности, победу над «Зенитом».

В-третьих, главным трансфером «Спартака» в прошлом году стало приобретение Эсекьеля Барко. Класс аргентинского полузащитника однозначно выше, чем у Пруцева, и с первых же игр латиноамериканец стал лидером команды в атаке.

После межсезонья ситуация для Данила еще осложнилась. «Спартак» наконец-то купил у «Бешикташа» за 20+7 млн евро Жедсона Фернандеша. Умяров и Мартинс продолжают уверенно играть, а Литвинов и Зобнин при необходимости могут их подменить, так что уход в аренду выглядит вполне логичным шагом со стороны московского клуба.

Всё о футболе России

Мне хочется играть чаще, как и любому футболисту. И футбольная жизнь такая, что не знаешь, как будет развиваться ситуация. Естественно, я могу оказаться и в другой команде. Данил Пруцев

Однако перед отправкой Пруцева в аренду «Спартаку» нужно решить вопрос о продлении его контракта. Оно уже обсуждалось сторонами в начале лета, но, по данным журналиста Ивана Карпова, представитель футболиста Павел Андреев озвучил красно-белым условие для переподписания — 1,5 млн евро агентской комиссии.

На тот момент компромисс не был достигнут. Более того, как заявил Тимур Гурцкая, слухи о том, что Пруцев может оказаться в «Зените», стала распускать именно агентская группа под руководством Андреева (видимо, с целью надавить на «Спартак»). Тем не менее, с тех пор новых сообщений по данной теме не было.

Данил Пруцев spartak.com

А сейчас рассмотрим клубы, которые в ближайшие 2 недели могут арендовать полузащитника «Спартака».

«Локомотив»: усилить центр поля

Основным претендентом на Пруцева в настоящее время кажется московский «Локомотив». Впервые информация о том, что «железнодорожники» рассматривают вариант с приобретением полузащитника красно-белых, появилась еще в ноябре прошлого года, но продолжения эта история не получила.

Если тогда клубы даже не контактировали, то в нынешнем июле «Спартак» и «Локомотив» вступили в обсуждение возможного трансфера. Переход хавбека мог состояться в рамках потенциального обмена на Илью Самошникова (в связи с соразмерными ценами на футболистов).

Однако генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сразу негативно отозвался об идеи обмена, после чего защитник «Локомотива» был приобретён красно-белыми напрямую (за 3,5 млн евро).

Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим. Олег Малышев

Данный комментарий можно интерпретировать таким образом, что окончательного расставания с игроком красно-белые не хотят, но отдать в аренду — не прочь. Для «Локомотива», который ограничен в своих финансовых возможностях, этот вариант может быть даже лучше.

«Железнодорожники» рассматривают Пруцева на позицию «восьмёрки», которую сейчас, в основном, исполняет Артём Карпукас. В плане продвижения мяча из глубины и разгона атак Данил выглядит посильнее. Но согласится ли «Спартак» на то, чтобы усиливать соперника — большой вопрос.

Все футбольные трансферы

«Ростов»: на замену Глебову

«Ростов» после зимней продажи Данила Глебова московскому «Динамо» до сих пор не нашёл адекватной замены своему многолетнему капитану. В начале сезона тренерский штаб Джонатана Альбы в опорной зоне использовал Данилу Прохина, который вернулся из аренды в «Оренбурге». Последние матчи роль «шестёрки» исполнял Даниил Шанталий. При этом ростовчане летом интересовались Михаилом Мухиным, но им не удалось договориться с ЦСКА об аренде полузащитника, который в итоге отправился в «Сочи».

Одним из главных качеств Данила Пруцева считается универсальность. Напомним, при переходе из «Крыльев Советов» в «Спартак» его изначально представляли именно как опорного полузащитника. Да и получение дополнительной опции для игры впереди в виде 25-летнего футболиста «Ростову», который в этом сезоне испытывает серьезные проблемы с результативностью, явно не помешает.

«Динамо» (Махачкала): вместо Джавада

В последние время участились сообщения об интересе зарубежных клубов к игроку махачкалинского «Динамо» Джаваду. Зная генерального директора дагестанского клуба Шамиля Газизова по работе в Уфе, можно предположить, что в случае поступлении приемлемого предложения иранский хавбек может покинуть команду уже этим летом.

Мохаммаджавад Хосейннеджад dinamo-mx.ru

С трансферами на вход у «Динамо» пока не все хорошо. Поэтому клуб вряд ли будет отказываться от возможности на правах аренды пополнить состав квалифицированным игроком. Да, Пруцев — это не прямая замена Джаваду, но не стоит забывать про универсальность спартаковца. Данил на юношеском уровне уже играл на позиции атакующего полузащитника. Почему бы ему не вспомнить тот опыт?

«Пари НН»: в помощь Шпилевскому

Руководство «Пари НН» заявляет о наличии большого кредита доверия главного тренеру Алексею Шпилевскому. Но сидеть, сложа руки, и ничего не делать, потерпев 6 поражений в 8 матчах и занимая предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ при озвученной цели попасть по итогам сезона в топ-10 — странно.

Поэтому усиление атакующего потенциала команды накануне закрытия трансферного окна подписанием Пруцева кажется неплохим шагом. Белорусский тренер ставит нижегородцам футбол с акцентом на игру в атаку, и в нем системообразующий игрок, способный дать короткий пас вперёд, не помешает. Тем более, если быть честным, то Данил выглядит сильнее играющих сейчас у «Пари НН» в центре поля Луки Тичича, Никиты Ермакова и Андрея Ивлева.

Европа: по стопам брата

Что касается перехода в зарубежный клуб, то Пруцев заявил, что допускает уход только «в достойную европейскую команду. В идеале — из топ-5, которая играет в еврокубках». На переход в условный «Сьон» он не соглашался, поскольку ему «еще есть что доказывать в России».

Хотя скорее всего Данил дал этот ответ, имея в виду полноценный трансфер из «Спартака». Но что он скажет на временный отъезд в Европу ради получения игровой практики? Перед его глазами есть пример младшего брата Егора, который уже поиграл в «Црвене Звезде» и словенском «Целе». Так что полузащитнику не стоит исключать варианты с продолжением карьеры в популярных направлениях для выходцев из РПЛ — Турции, Греции, Сербии.