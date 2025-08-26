Аморим: Думаю, мы не готовы к еврокубкам

Главный тренервысказался о нынешней игре своей команды.

«Думаю, мы не готовы к еврокубкам. Чтобы показывать сильные результаты в Лиге чемпионов и играть в английской Премьер-лиге, нам нужно время и нужно развиваться как команде.

В прошлом сезоне я говорил, что нужно время на подготовку к каждому матчу. Они очень напряжённые, и нам необходимо заложить основу, а затем играть. А уже в будущем понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», — приводит слова Аморима The Guardian.

После двух туров нового сезона АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» всего одно очко и 16-е место в турнирной таблице.