    Аморим: Думаю, мы не готовы к еврокубкам

    Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нынешней игре своей команды.

    Рубен Аморим
    
    Рубен Аморим

    «Думаю, мы не готовы к еврокубкам. Чтобы показывать сильные результаты в Лиге чемпионов и играть в английской Премьер-лиге, нам нужно время и нужно развиваться как команде.

    В прошлом сезоне я говорил, что нужно время на подготовку к каждому матчу. Они очень напряжённые, и нам необходимо заложить основу, а затем играть. А уже в будущем понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», — приводит слова Аморима The Guardian.

    Календарь и таблица АПЛ

    После двух туров нового сезона АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» всего одно очко и 16-е место в турнирной таблице.

