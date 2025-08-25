Гари Невилл: Так продолжаться не должно

Бывший защитникпрокомментировал неудачный старт манкунианцев в новом сезоне Премьер-лиги.

«Мой оптимизм немного ослаб, потому что показалось, что у команды снова проявились старые проблемы. На мой взгляд, вратарь все еще действует слишком неуверенно при стандартах, особенно после угловых. Так продолжаться не должно — это лишь усиливает нервозность. Кроме того, я считаю, что клубу необходимо разобраться с ситуацией в центре поля», — приводит слова эксперта Sky Sports.

Команда Рубена Аморима во втором туре сыграла вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1. В стартовом матче сезона «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (0:1).

По итогам двух туров «Манчестер Юнайтед» набрал лишь одно очко и располагается на 16‑й строчке турнирной таблицы.