Под прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?

В Российской Премьер-Лиге сезона-2025/26 прошло 5 туров. Одна тренерская отставка уже состоялась, а вторая, как показывает история, должна быть не за горами.LiveSport.Ru предполагает, кто из действующих наставников команд РПЛ будет уволен следующим и кто может их заменить на тренерском мостике.

Кому не стоит переживать за себя?

Первой тренерской отставки в новом сезоне Российской Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. 5 августа после завершения 3-го тура грозненский «Ахмат», проигравший все матчи (включая кубковую игру), объявил о расставании с Александром Сторожуком. 44-летнего специалиста назначали только в середине июня и подписали с ним 3-летний контракт, но это его не спасло.

Клубы чемпионата России приучили болельщиков, что за год происходит, как минимум, с десяток тренерских изменений. Так что, судя по статистике, в ближайшее время стоит ожидать ещё одной отставки. Оценим, у кого из действующих тренеров клубов РПЛ больше шансов стать следующей «жертвой» этой неблагодарной работы.

Сразу отсечём тех специалистов, которым на данный момент безработица не угрожает. К их числу относятся наставники команд, которые успешно начали чемпионат.

Главные тренеры топ-6 команд РПЛ после 5-го тура: Михаил Галактионов («Локомотив») — лидирует в чемпионате России;

Мурад Мусаев («Краснодар») — действующий чемпион, отстаёт от лидера на 1 очко;

Фабио Челестини (ЦСКА) — назначен в июне, выиграл Суперкубок, ещё ни разу не проиграл;

Рашид Рахимов («Рубин») — третий сезон подряд держит команду в топ-8;

Андрей Талалаев («Балтика») — вывел команду из Первой лиги, ни разу не проиграл в РПЛ;

Магомед Адиев («Крылья Советов») — назначен в июне, с 8-ю очками идёт шестым.

Помимо вышеперечисленных, сейчас в чемпионате есть ряд команд, которые, по крайней мере, до окончания сентябрьской паузы на международные матчи вряд ли расстанутся с главными тренерами. В первую очередь, речь идёт про Грозный, где на место Сторожука пригласили Станислава Черчесова. Под его руководством «Ахмат» в РПЛ одержал две победы (в том числе над «Зенитом»). А поскольку состав чеченского клуба вполне конкурентоспособен, тренер может находиться в безопасности.

Станислав Черчесов fc-akhmat.ru

Наставники тольяттинского «Акрона» и махачкалинского «Динамо» находятся в схожей ситуации. И Заур Тедеев, и Хасанби Биджиев в сезоне-2023/24 вывели команды из Первой лиги в РПЛ, где впоследствии сумели сохранить прописку, избежав стыковых матчей. Поэтому с обоими специалистами заслуженно продлили контракт, а приемлемый старт нынешнего сезона пока не позволяет выносить на повестку дня вопрос о прекращении сотрудничества.

В особой ситуации находится главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович. Несмотря на вылет команды из РПЛ по итогам прошлого сезона, в клубе приняли решение оставить боснийского специалиста на посту. Однако «Оренбург» неожиданно вернули в Премьер-Лигу, и уральцам, которые изначально готовились к выступлению в Первой лиге, пришлось резко активизироваться на трансферном рынке. Стали подъезжать новички, которых Слишковичу нужно интегрировать в состав, показывая при этом результат. Пока что это удается.

Рассмотрим оставшихся тренеров, которые по итогам ближайших матчей могут быть отправлены в отставку.

Сергей Семак («Зенит»)

Вероятность отставки: 10%

Сергей Семак fc-zenit.ru

С одной стороны, разговоры об отставке Семака выглядят несерьёзно. Всё-таки он шесть лет подряд приводил клуб к чемпионству, в прошлом сезоне до золота не хватило всего одного очка, а его действующий контракт рассчитан на срок аж до 2030 года.

С другой стороны, «Зенит» выдал худший за последние 17 лет старт чемпионата России. И это — в 100-й для петербургского клуба сезон: стать чемпионом в этом году — принципиальная для руководства сине-бело-голубых задача.

Отставание от первого места уже составляет 7 очков, но за оставшиеся 25 туров оно вполне отыгрываемо. Тем более для команды с таким составом, как «Зенит». Но если в предстоящих матчах против махачкалинского «Динамо», «Оренбурга» и «Пари НН», которых петербуржцы должны обыгрывать чуть ли не закрытыми глазами, сине-бело-голубые оступятся, то отставка Семака, нередко критикуемого экспертами за спорные тренерские решения, может случиться.

Кто на замену? Сержиу Консейсау. 50-летний португальский тренер — один из самых именитых специалистов, которые сейчас находятся без работы. Если петербуржцы хотят в мае 2026 года во что бы то ни стало поднять над своей головой чемпионский титул, то наверняка не пожалеют денег на 3-кратного чемпиона Португалии с «Порту» и обладателя Суперкубка Италии с «Миланом».

Если с европейцами могут возникнуть проблемы по поводу их согласия на переход в клуб РПЛ, то латиноамериканцы должны быть более сговорчивыми. Поэтому почему бы «Зениту» не пригласить Херардо Мартино? 62-летний специалист в конце прошлого года оставил пост наставника «Интер Майами». В послужном списке аргентинца также имеется опыт работы в «Барселоне» и национальных командах Парагвая, Аргентины и Мексики. Тренер такого калибра давно не заезжал в Россию.

Валерий Карпин («Динамо» Москва)

Вероятность отставки: 10%

Валерий Карпин fcdynamo.ru

Стартовые матчи московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина сложились не самым лучшим образом. Чего только стоят ничья с «Сочи» — худшей на данный момент командой чемпионата (1:1), а также крупные поражения от «Краснодара» (0:4) и ЦСКА (1:3).

Эти матчи породили разговоры о возможном увольнении тренера, с которым бело-голубые только в июне подписали 3-летний контракт. Однако руководство столичного клуба, по крайней мере, публично выражает полную поддержку 56-летнему специалисту.

Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр. Мы поддерживаем тренера и понимаем, что команде нужно время. генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров

Мы все вместе работаем — и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди еще много. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин

Календарь благоволит бело-голубым к получению положительных результатов: «Пари НН» и «Динамо» Махачкала (в РПЛ), а также «Крылья Советов» в Кубке России. В то же время, если в этих матчах случатся поражения, то вряд ли Валерий Георгиевич сумеет это оправдать.

Кто на замену? Ролан Гусев. Сразу после отставки Марцела Лички исполняющим обязанности был назначен легенда «Динамо» и ЦСКА. При нём бело-голубые одержали три победы в четырёх матчах, и многие, увидевшие в 47-летнем специалисте потенциал, предлагали утвердить экс-игрока сборной России в должности главного тренера.

Если же бело-голубые хотят, чтобы команду возглавил тренер с чемпионским опытом, то на рынке сейчас доступен Фатих Терим, который в Турции 8 раз приводил «Галатасарай» к чемпионству. Тренеру 71 год, но он не собирается уходить на пенсию, так что его переезд в Россию после полугода работы в Саудовской Аравии вполне допустим.

Алексей Шпилевский («Пари НН»)

Вероятность отставки: 30%

Алексей Шпилевский fcnn.ru

После не самого успешного периода совместной работы с Виктором Гончаренко «Пари НН» будто назначил его более молодую версию. Белорусский тренер Алексей Шпилевский к 37 годам уже стал чемпионом Казахстана и Кипра, а этим летом впервые приехал в РПЛ.

Специалист поставил команде более агрессивный, привлекательный футбол, но неоднократные «привозы» и проблемы с реализацией привели к 5 поражениям подряд. Однако ситуация у волжан уже стала налаживаться: последние два матча они завершили в свою пользу. Руководство клуба пока выступает на стороне тренера.

Доверие есть, команда сплачивается. Да, есть элементы невезения. Тем не менее по всем параметрам игра значительно улучшилась. Победы будут. Алексей Шпилевский тоже в этом уверен, поэтому доверие к нему всеобъемлющее. генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Однако у нижегородцев сейчас есть риск потерпеть три поражения подряд. До конца месяца им предстоят три выездных встречи против московского «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Посмотрим, как в Нижнем Новгороде оценят положение команды, если после этих игр она осядет на дне турнирной таблицы.

Кто на замену? Сергей Игнашевич. В последние годы возглавить нижегородский клуб доверяют относительно молодым прогрессивным специалистам. Под эту категорию вполне подходит 46-летний экс-тренер «Торпедо» и «Балтики», которого в Нижнем Новгороде ранее уже рассматривали.

Однако сейчас от назначения Игнашевича может отпугнуть долгое отсутствие у него практики работы — с мая 2024 г. Поэтому альтернативой ему может стать бывший партнер по сборной России и ЦСКА — Василий Березуцкий, который весной покинул «Сабах» после победы в Кубке Азербайджана.

Джонатан Альба («Ростов»)

Вероятность отставки: 40%

Джонатан Альба vk.com/fcrostov

Дело то ли в самостоятельном проведении Джонатаном Альбой первой полноценной предсезонки, то ли в расставании с Николаем Комличенко и Максимом Осипенко, но «Ростов» начал сезон-2025/26 из рук вон плохо. В 7 матчах южане потерпели 6 поражений, забив всего 3 гола.

По мнению некоторых экспертов, испанец, ранее трудившийся аналитиком в штабе Валерия Карпина, не подходит на роль главного тренера. Хотя с ним во главе «Ростов» достойно провёл вторую часть минувшего сезона, оставшись в топ-8 РПЛ и дойдя до финала Кубка России. В общем-то за эти заслуги руководство клуба, которое, несмотря на все слухи, осталось прежним, решило продлить контракт с 43-летним специалистом.

Следующий матч жёлто-синие проведут в гостях против текущего лидера РПЛ — «Локомотива». Шансы на успех не столь велики, так что принятие соответствующего решения вполне ожидаемо.

Всё о футболе России

Кто на замену? Александр Кержаков. По крайней мере, именно его имя было указано в недавнем инсайде Bobsoccer. Экс-форвард сборной России после ухода из казахстанского «Кайрата» почти год находится без работы и сейчас не против возглавить клуб из Ростова-на-Дону.

Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал. Александр Кержаков

Также у «Ростова» на заметку может быть взят Владимир Федотов. 59-летнего тренера, который с «Сочи» и ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали РПЛ и выигрывал Кубок России, этой весной не раз называли как возможно будущего наставника южан. Хотя в бессрочном отпуске он находится еще дольше, чем Кержаков — 15 месяцев.

Деян Станкович («Спартак»)

Вероятность отставки: 60%

Деян Станкович spartak.com

Кажется, очередной цикл жизни «Спартака» подходит к своему завершению. Клуб, набрав 5 очков, выдал худший старт в РПЛ за последние 14 лет. Деян Станкович, с которым после окончания прошлого сезона зачем-то продлили контракт на один дополнительный год (до лета 2027 г.), скорее запомнился не удачными тренерскими решениями, а эмоциональными выступлениями в технической зоне.

В субботу красно-белым предстоит выезд в Казань, и вероятное поражение от «Рубина» может стать последним для сербского специалиста во главе «Спартака». Тем более, Станкович будто готов к подобному развитию событий.

Есть два вида тренеров: тренер, который уже уволен, и тренер, который будет уволен. На самом деле, есть еще третий вариант. Таких тренеров не так много, 10 процентов, наверное. Тренеры, которые уходят сами. Подумайте сами, к какой категории меня относить. Деян Станкович

Кто на замену? Владимир Ивич. Бывший наставник «Краснодара» сейчас работает в эмиратском «Аль-Айне», но его контракт можно выкупить. Сербский тренер уже является одним из приоритетных вариантов для «Спартака», поскольку он знаком с требованиями РПЛ, обладает чемпионским опытом работы в Греции и Израиле (да и в России был реальный шанс взять золото), способен наладить контакт как с россиянами, так и с легионерами.

Другим потенциальным вариантом для назначения в «Спартак» является Роберто Манчини. Представители 60-летнего тренера, якобы, сами предлагали красно-белым итальянского специалиста, который с октября 2024 года после ухода из сборной Саудовской Аравии остается без работы. Приход экс-тренера «Зенита» в «Спартак» может вывести противостояние двух клубов на новый уровень.

Роберт Морено («Сочи»)

Вероятность отставки: 80%

Роберт Морено pfcsochi.ru

Роберт Морено — главный претендент на следующее увольнение в РПЛ. Да, у «Сочи» были сенсационная ничья с московским «Динамо» и победа над «Крыльями Советов» в серии пенальти в Кубке России. Но эти два матча не сильно перекрывают 5 поражений с общим счёт 4:17. Тренер же уповает на короткие сборы, из-за чего команде по сути приходится сыгрываться по ходу официальных матчей. Однако почему-то другим клубам, которые готовились к сезону в тех же временных рамках, это не мешает показывать результат.

По последней информации, в руководстве клуба надеются, что в оставшихся в августе матчах с «Балтикой» и «Спартаком» в РПЛ, а также с «Краснодаром» в Кубке в игре команды наметится заметный прогресс. Однако уровень соперников не позволяет рассчитывать на положительные исходы, так что испанский специалист может встреть осень безработным.

Все футбольные трансферы

Кто на замену? Игорь Осинькин. 60-летний тренер довольно качественно отработал 5 сезонов во главе «Крыльев Советов», которые держал в середине таблицы РПЛ. В Самаре он успешно справлялся с задачей по развитию молодых россиян для топ-клубов. По сути этим придется заниматься и в «Сочи», который летом арендовал Мухина (у ЦСКА), Волкова, Васильева (у «Зенита»), Зиньковского (у «Спартака»). Помимо последнего, состав южан сейчас включает знакомых для Осинькина Ежова и Коваленко.

Но если договориться с Игорем Витальевичем не получится, то черноморскому клубу стоит обратиться к Сергею Ташуеву. Он опытный тренер, не раз принимавший команды, которые приходилось поднимать со дна таблицы. Да и сам 66-летний специалист хотел бы приступить к фундаментальному проекту, которым с учетом возможностей владельца «Сочи» вполне можно назвать.