Под прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?

Кому не стоит переживать за себя?
Первой тренерской отставки в новом сезоне Российской Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. 5 августа после завершения 3-го тура грозненский «Ахмат», проигравший все матчи (включая кубковую игру), объявил о расставании с Александром Сторожуком. 44-летнего специалиста назначали только в середине июня и подписали с ним 3-летний контракт, но это его не спасло.
Клубы чемпионата России приучили болельщиков, что за год происходит, как минимум, с десяток тренерских изменений. Так что, судя по статистике, в ближайшее время стоит ожидать ещё одной отставки. Оценим, у кого из действующих тренеров клубов РПЛ больше шансов стать следующей «жертвой» этой неблагодарной работы.
Сразу отсечём тех специалистов, которым на данный момент безработица не угрожает. К их числу относятся наставники команд, которые успешно начали чемпионат.
Главные тренеры топ-6 команд РПЛ после 5-го тура:
- Михаил Галактионов («Локомотив») — лидирует в чемпионате России;
- Мурад Мусаев («Краснодар») — действующий чемпион, отстаёт от лидера на 1 очко;
- Фабио Челестини (ЦСКА) — назначен в июне, выиграл Суперкубок, ещё ни разу не проиграл;
- Рашид Рахимов («Рубин») — третий сезон подряд держит команду в топ-8;
- Андрей Талалаев («Балтика») — вывел команду из Первой лиги, ни разу не проиграл в РПЛ;
- Магомед Адиев («Крылья Советов») — назначен в июне, с 8-ю очками идёт шестым.
Помимо вышеперечисленных, сейчас в чемпионате есть ряд команд, которые, по крайней мере, до окончания сентябрьской паузы на международные матчи вряд ли расстанутся с главными тренерами. В первую очередь, речь идёт про Грозный, где на место Сторожука пригласили Станислава Черчесова. Под его руководством «Ахмат» в РПЛ одержал две победы (в том числе над «Зенитом»). А поскольку состав чеченского клуба вполне конкурентоспособен, тренер может находиться в безопасности.
Наставники тольяттинского «Акрона» и махачкалинского «Динамо» находятся в схожей ситуации. И Заур Тедеев, и Хасанби Биджиев в сезоне-2023/24 вывели команды из Первой лиги в РПЛ, где впоследствии сумели сохранить прописку, избежав стыковых матчей. Поэтому с обоими специалистами заслуженно продлили контракт, а приемлемый старт нынешнего сезона пока не позволяет выносить на повестку дня вопрос о прекращении сотрудничества.
В особой ситуации находится главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович. Несмотря на вылет команды из РПЛ по итогам прошлого сезона, в клубе приняли решение оставить боснийского специалиста на посту. Однако «Оренбург» неожиданно вернули в Премьер-Лигу, и уральцам, которые изначально готовились к выступлению в Первой лиге, пришлось резко активизироваться на трансферном рынке. Стали подъезжать новички, которых Слишковичу нужно интегрировать в состав, показывая при этом результат. Пока что это удается.
Рассмотрим оставшихся тренеров, которые по итогам ближайших матчей могут быть отправлены в отставку.
Сергей Семак («Зенит»)
Вероятность отставки: 10%
С одной стороны, разговоры об отставке Семака выглядят несерьёзно. Всё-таки он шесть лет подряд приводил клуб к чемпионству, в прошлом сезоне до золота не хватило всего одного очка, а его действующий контракт рассчитан на срок аж до 2030 года.
С другой стороны, «Зенит» выдал худший за последние 17 лет старт чемпионата России. И это — в 100-й для петербургского клуба сезон: стать чемпионом в этом году — принципиальная для руководства сине-бело-голубых задача.
Отставание от первого места уже составляет 7 очков, но за оставшиеся 25 туров оно вполне отыгрываемо. Тем более для команды с таким составом, как «Зенит». Но если в предстоящих матчах против махачкалинского «Динамо», «Оренбурга» и «Пари НН», которых петербуржцы должны обыгрывать чуть ли не закрытыми глазами, сине-бело-голубые оступятся, то отставка Семака, нередко критикуемого экспертами за спорные тренерские решения, может случиться.
Кто на замену? Сержиу Консейсау. 50-летний португальский тренер — один из самых именитых специалистов, которые сейчас находятся без работы. Если петербуржцы хотят в мае 2026 года во что бы то ни стало поднять над своей головой чемпионский титул, то наверняка не пожалеют денег на 3-кратного чемпиона Португалии с «Порту» и обладателя Суперкубка Италии с «Миланом».
Если с европейцами могут возникнуть проблемы по поводу их согласия на переход в клуб РПЛ, то латиноамериканцы должны быть более сговорчивыми. Поэтому почему бы «Зениту» не пригласить Херардо Мартино? 62-летний специалист в конце прошлого года оставил пост наставника «Интер Майами». В послужном списке аргентинца также имеется опыт работы в «Барселоне» и национальных командах Парагвая, Аргентины и Мексики. Тренер такого калибра давно не заезжал в Россию.
Валерий Карпин («Динамо» Москва)
Вероятность отставки: 10%
Стартовые матчи московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина сложились не самым лучшим образом. Чего только стоят ничья с «Сочи» — худшей на данный момент командой чемпионата (1:1), а также крупные поражения от «Краснодара» (0:4) и ЦСКА (1:3).
Эти матчи породили разговоры о возможном увольнении тренера, с которым бело-голубые только в июне подписали 3-летний контракт. Однако руководство столичного клуба, по крайней мере, публично выражает полную поддержку 56-летнему специалисту.
Календарь благоволит бело-голубым к получению положительных результатов: «Пари НН» и «Динамо» Махачкала (в РПЛ), а также «Крылья Советов» в Кубке России. В то же время, если в этих матчах случатся поражения, то вряд ли Валерий Георгиевич сумеет это оправдать.
Кто на замену? Ролан Гусев. Сразу после отставки Марцела Лички исполняющим обязанности был назначен легенда «Динамо» и ЦСКА. При нём бело-голубые одержали три победы в четырёх матчах, и многие, увидевшие в 47-летнем специалисте потенциал, предлагали утвердить экс-игрока сборной России в должности главного тренера.
Если же бело-голубые хотят, чтобы команду возглавил тренер с чемпионским опытом, то на рынке сейчас доступен Фатих Терим, который в Турции 8 раз приводил «Галатасарай» к чемпионству. Тренеру 71 год, но он не собирается уходить на пенсию, так что его переезд в Россию после полугода работы в Саудовской Аравии вполне допустим.
Алексей Шпилевский («Пари НН»)
Вероятность отставки: 30%
После не самого успешного периода совместной работы с Виктором Гончаренко «Пари НН» будто назначил его более молодую версию. Белорусский тренер Алексей Шпилевский к 37 годам уже стал чемпионом Казахстана и Кипра, а этим летом впервые приехал в РПЛ.
Специалист поставил команде более агрессивный, привлекательный футбол, но неоднократные «привозы» и проблемы с реализацией привели к 5 поражениям подряд. Однако ситуация у волжан уже стала налаживаться: последние два матча они завершили в свою пользу. Руководство клуба пока выступает на стороне тренера.
Однако у нижегородцев сейчас есть риск потерпеть три поражения подряд. До конца месяца им предстоят три выездных встречи против московского «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Посмотрим, как в Нижнем Новгороде оценят положение команды, если после этих игр она осядет на дне турнирной таблицы.
Кто на замену? Сергей Игнашевич. В последние годы возглавить нижегородский клуб доверяют относительно молодым прогрессивным специалистам. Под эту категорию вполне подходит 46-летний экс-тренер «Торпедо» и «Балтики», которого в Нижнем Новгороде ранее уже рассматривали.
Однако сейчас от назначения Игнашевича может отпугнуть долгое отсутствие у него практики работы — с мая 2024 г. Поэтому альтернативой ему может стать бывший партнер по сборной России и ЦСКА — Василий Березуцкий, который весной покинул «Сабах» после победы в Кубке Азербайджана.
Джонатан Альба («Ростов»)
Вероятность отставки: 40%
Дело то ли в самостоятельном проведении Джонатаном Альбой первой полноценной предсезонки, то ли в расставании с Николаем Комличенко и Максимом Осипенко, но «Ростов» начал сезон-2025/26 из рук вон плохо. В 7 матчах южане потерпели 6 поражений, забив всего 3 гола.
По мнению некоторых экспертов, испанец, ранее трудившийся аналитиком в штабе Валерия Карпина, не подходит на роль главного тренера. Хотя с ним во главе «Ростов» достойно провёл вторую часть минувшего сезона, оставшись в топ-8 РПЛ и дойдя до финала Кубка России. В общем-то за эти заслуги руководство клуба, которое, несмотря на все слухи, осталось прежним, решило продлить контракт с 43-летним специалистом.
Следующий матч жёлто-синие проведут в гостях против текущего лидера РПЛ — «Локомотива». Шансы на успех не столь велики, так что принятие соответствующего решения вполне ожидаемо.
Кто на замену? Александр Кержаков. По крайней мере, именно его имя было указано в недавнем инсайде Bobsoccer. Экс-форвард сборной России после ухода из казахстанского «Кайрата» почти год находится без работы и сейчас не против возглавить клуб из Ростова-на-Дону.
Также у «Ростова» на заметку может быть взят Владимир Федотов. 59-летнего тренера, который с «Сочи» и ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали РПЛ и выигрывал Кубок России, этой весной не раз называли как возможно будущего наставника южан. Хотя в бессрочном отпуске он находится еще дольше, чем Кержаков — 15 месяцев.
Деян Станкович («Спартак»)
Вероятность отставки: 60%
Кажется, очередной цикл жизни «Спартака» подходит к своему завершению. Клуб, набрав 5 очков, выдал худший старт в РПЛ за последние 14 лет. Деян Станкович, с которым после окончания прошлого сезона зачем-то продлили контракт на один дополнительный год (до лета 2027 г.), скорее запомнился не удачными тренерскими решениями, а эмоциональными выступлениями в технической зоне.
В субботу красно-белым предстоит выезд в Казань, и вероятное поражение от «Рубина» может стать последним для сербского специалиста во главе «Спартака». Тем более, Станкович будто готов к подобному развитию событий.
Кто на замену? Владимир Ивич. Бывший наставник «Краснодара» сейчас работает в эмиратском «Аль-Айне», но его контракт можно выкупить. Сербский тренер уже является одним из приоритетных вариантов для «Спартака», поскольку он знаком с требованиями РПЛ, обладает чемпионским опытом работы в Греции и Израиле (да и в России был реальный шанс взять золото), способен наладить контакт как с россиянами, так и с легионерами.
Другим потенциальным вариантом для назначения в «Спартак» является Роберто Манчини. Представители 60-летнего тренера, якобы, сами предлагали красно-белым итальянского специалиста, который с октября 2024 года после ухода из сборной Саудовской Аравии остается без работы. Приход экс-тренера «Зенита» в «Спартак» может вывести противостояние двух клубов на новый уровень.
Роберт Морено («Сочи»)
Вероятность отставки: 80%
Роберт Морено — главный претендент на следующее увольнение в РПЛ. Да, у «Сочи» были сенсационная ничья с московским «Динамо» и победа над «Крыльями Советов» в серии пенальти в Кубке России. Но эти два матча не сильно перекрывают 5 поражений с общим счёт 4:17. Тренер же уповает на короткие сборы, из-за чего команде по сути приходится сыгрываться по ходу официальных матчей. Однако почему-то другим клубам, которые готовились к сезону в тех же временных рамках, это не мешает показывать результат.
По последней информации, в руководстве клуба надеются, что в оставшихся в августе матчах с «Балтикой» и «Спартаком» в РПЛ, а также с «Краснодаром» в Кубке в игре команды наметится заметный прогресс. Однако уровень соперников не позволяет рассчитывать на положительные исходы, так что испанский специалист может встреть осень безработным.
Кто на замену? Игорь Осинькин. 60-летний тренер довольно качественно отработал 5 сезонов во главе «Крыльев Советов», которые держал в середине таблицы РПЛ. В Самаре он успешно справлялся с задачей по развитию молодых россиян для топ-клубов. По сути этим придется заниматься и в «Сочи», который летом арендовал Мухина (у ЦСКА), Волкова, Васильева (у «Зенита»), Зиньковского (у «Спартака»). Помимо последнего, состав южан сейчас включает знакомых для Осинькина Ежова и Коваленко.
Но если договориться с Игорем Витальевичем не получится, то черноморскому клубу стоит обратиться к Сергею Ташуеву. Он опытный тренер, не раз принимавший команды, которые приходилось поднимать со дна таблицы. Да и сам 66-летний специалист хотел бы приступить к фундаментальному проекту, которым с учетом возможностей владельца «Сочи» вполне можно назвать.