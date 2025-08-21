«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 21 августа, состоится финальный матч квалификации Лиги Европы, в котором «Маккаби» Тель-Авив встретится с «Динамо» Киев. Начало игры — в 21:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Ход матча

19' Постоянно в атакующих действиях находится «Маккаби». Джехезкель попытался пробить по воротам, однако его удар был заблокирован защитником, не дойдя даже до вратаря

16' Ошер Давида из «Маккаби Тель-Авив» прекрасно обработал непростой пас на границе штрафной площади, однако его удар получился слишком слабым и направленным прямо в руки вратаря, который без труда выбил мяч

15' Александр Караваев из «Динамо Киев» допустил грубое нарушение правил, за что арбитр Гиорги Круашвили назначил штрафной удар в пользу «Маккаби Тель-Авив». Однако позиция мяча не позволяет нанести опасный прямой удар по воротам

13' Александр Пихаленок из «Динамо Киев» выполняет угловой удар, направляя мяч в штрафную площадь, однако защитники соперника своевременно выбивают мяч подальше от ворот

12' ГОООООЛ! Дор Перец из «Маккаби Тель-Авив» выводит свою команду вперёд! Получив мяч в штрафной площади, он мгновенно нанёс точный удар в левый верхний угол ворот. В так называемую «девятку»

9' Сильный дождь пошёл в Сербии. Надеемся на качество игры футболистов погода не скажется

8' Отличный момент возник у ворот, когда Дор Перец получил мяч в штрафной зоне. Несмотря на свободное пространство и время для удара, его попытка поразить правый нижний угол была блестяще парирована Русланом Нещеретом. Мяч ушёл за пределы поля, и «Маккаби Тель-Авив» получит угловой

7' Элад Мадмун из «Маккаби Тель-Авив» совершил грубое нарушение, которое заметил арбитр Гиорги Круашвили, и назначил штрафной удар в пользу «Динамо Киев»

5' Матч был приостановлен из-за нарушения правил игроком «Маккаби Тель-Авив» Сагивом Джехезкелем во время борьбы за игровой снаряд. Арбитр справедливо зафиксировал фол, и сам футболист не стал оспаривать решение судьи. Теперь «Динамо» получит право на выполнение стандартного положения

1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем трансляцию матча квалификации Лиги Европы между «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев.

Перед матчем

20:35 Арбитром сегодняшней встречи назначен Георгий Круашвили из Грузии.

20:30 Команды встретятся между собой в стадионе «Бачка-Топола» в Сербии, который вмещает в себя 4500 болельщиков.

Стартовые составы

«Динамо» Киев: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Александр Караваев, Максим Брагару, Назар Волошин, Александр Яцык, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Эдуардо Герреро.

«Маккаби» Тель-Авив: Роэй Мишпати, Рой Ревиво, Раз Шломо, Неманя Стоич, Тайрис Асанте, Иссуф Сиссоко, Идо Шахар, Дор Перец, Элад Мэдмон, Ион Николэеску, Ошер Давида

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив является действующим чемпионом Израиля, завоевавшим титул в минувшем сезоне с впечатляющим результатом — 80 очков. Команда опередила ближайшего преследователя «Хапоэль» всего на 2 очка, продемонстрировав высокий уровень игры на протяжении всего сезона.

На данный момент коллектив находится в отличной форме, демонстрируя уверенную игру. Команда находится в серии из трёх побед подряд, что говорит о хорошей физической и психологической подготовке к предстоящему матчу.

В текущем сезоне команда стартовала в Лиге чемпионов, где в втором отборочном раунде встретилась с кипрским «Пафосом». По сумме двух матчей израильтяне уступили (0:1 дома и 1:1 в гостях), что привело к переходу в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Маккаби» убедительно разобрался с мальтийским «Хамруном», одержав две победы: 3:1 дома и 2:1 в гостях.

В предстоящем матче команда сможет выставить основной состав, так как дисквалифицированных и травмированных игроков в составе нет. Капитаном команды является опытный Эран Захави. Главным тренером команды является Жарко Лазетич.

«Маккаби» Тель-Авив является самым титулованным клубом Израиля, 26 раз становившимся чемпионом страны. Команда также известна тем, что никогда не вылетала из высшего дивизиона и неоднократно участвовала в групповых этапах Лиги чемпионов.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» демонстрирует уверенную игру в начале сезона. В чемпионате Украины команда занимает лидирующую позицию, не потеряв ни одного очка в стартовых трёх матчах. Особенно впечатляющей получилась последняя игра против «Эпицентра», где киевляне одержали разгромную победу со счётом 4:1.

В текущем сезоне команда стартовала в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации «Динамо» показало впечатляющую игру, разгромив мальтийский «Хамрун» с общим счётом 6:0 (3:0 дома и 3:0 в гостях). Однако во втором раунде квалификации команда столкнулась с серьёзным сопротивлением кипрского «Пафоса», проиграв по сумме двух матчей (0:1 дома и 0:2 в гостях). Это поражение привело киевлян в Лигу Европы.

За последние пять матчей, включая игры в чемпионате и Лиге чемпионов, «Динамо» Киев показало следующие результаты: команда одержала три победы и потерпела два поражения. Что касается состава на предстоящий матч, то у болельщиков есть повод для оптимизма, команда сможет выставить основной состав, поскольку в составе отсутствуют дисквалифицированные и травмированные игроки, что даёт киевлянам хорошие шансы на успешное выступление в предстоящей встрече.

«Динамо» Киев — один из самых титулованных клубов Украины и бывшего СССР. Команда неоднократно становилась победителем национальных чемпионатов и успешно выступала в европейских турнирах, включая Кубок обладателей кубков УЕФА.

Очные матчи

История противостояний «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев насчитывает несколько ярких матчей в еврокубках. В 2011 году команды встретились в групповом этапе Лиги Европы, где в первой игре в Тель-Авиве команды сыграли вничью 1:1, а ответная встреча в Киеве завершилась результативной ничьей 3:3. Позже, в сезоне «2015/16», соперники вновь пересеклись в групповом этапе Лиги чемпионов. В первой встрече в Тель-Авиве «Маккаби» уступил со счётом 0:2, а в ответной игре в Киеве израильский клуб смог взять реванш, одержав минимальную победу 1:0.

Таким образом, за всю историю противостояния команды провели четыре очные встречи, в которых «Динамо» Киев одержало две победы, одна игра завершилась вничью, и один матч остался за «Маккаби». При этом общий баланс голов складывается в пользу киевского клуба — 6:3.

