Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 августа 2025 года

«Маккаби» из Тель-Авива дома сыграет против киевского «Динамо» в первом матче финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирная таблица: «Маккаби» из Тель-Авива — чемпион Израиля, в минувшем сезоне команда набрала 80 очков, опередив своего главного конкурента в битве за титул «Хапоэль» Беэр-Шефа на 2 пункта.

Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» оступился в противостоянии с кипрским «Пафосом» (0:1 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).

Таким образом израильский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде «Маккаби» выбил из гонки мальтийский «Хамрун», дважды переиграв соперника (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Маккаби» из Тель-Авива сейчас выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: «Динамо» Киев — единоличный лидер чемпионата Украины, киевляне в трех матчах одержали три победы и набрали 9 очков. В последней встрече украинский коллектив нанёс разгромное поражение «Эпицентру» (4:1).

Последние матчи: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ киевляне оступились в поединке против кипрского «Пафоса», так и не забив сопернику в двухматчевой дуэли (0:1 — поражение дома, 0:2 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах, включая чемпионат Украины и Лигу чемпионов, киевское «Динамо» одержало три победы и потерпело два поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев в Лиге чемпионов проиграл киприотам из «Пафоса» (0:3)

«Маккаби» Тель-Авив нанёс поражение мальтийскому «Хамруну» (5:2)

В Лиге чемпионов 2015 «Динамо» Киев переиграло «Маккаби» из Тель-Авива (1:0 — 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Маккаби» Тель-Авив — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Маккаби» играет результативно в последних еврокубковых матчах. В 4 матчах команда забила 6 голов. У «Динамо» есть большие проблемы в обороне, об этом показали поединки против «Пафоса». Ставим на победу коллектива из Израиля.

Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив с коэффициентом 2.65.

Прогноз: В среднем в играх с участием «Маккаби» и «Динамо» Киев забивается около трёх мячей. Так что ожидаем от поединка результативного футбола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.