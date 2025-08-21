ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Все новости спорта

    «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?

    Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев
    «Маккаби» Тель-Авив — «Хамрун». Лига Европы 2025/2026
    «Маккаби» из Тель-Авива дома сыграет против киевского «Динамо» в первом матче финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Маккаби Т-А 21:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирная таблица: «Маккаби» из Тель-Авива — чемпион Израиля, в минувшем сезоне команда набрала 80 очков, опередив своего главного конкурента в битве за титул «Хапоэль» Беэр-Шефа на 2 пункта.

    Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» оступился в противостоянии с кипрским «Пафосом» (0:1 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).

    1X2
  2.603.502.65
    •

    Таким образом израильский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде «Маккаби» выбил из гонки мальтийский «Хамрун», дважды переиграв соперника (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Маккаби» из Тель-Авива сейчас выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей.

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: «Динамо» Киев — единоличный лидер чемпионата Украины, киевляне в трех матчах одержали три победы и набрали 9 очков. В последней встрече украинский коллектив нанёс разгромное поражение «Эпицентру» (4:1).

    Последние матчи: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).

    • Во втором раунде ЛЧ киевляне оступились в поединке против кипрского «Пафоса», так и не забив сопернику в двухматчевой дуэли (0:1 — поражение дома, 0:2 — поражение в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах, включая чемпионат Украины и Лигу чемпионов, киевское «Динамо» одержало три победы и потерпело два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев в Лиге чемпионов проиграл киприотам из «Пафоса» (0:3)

    • «Маккаби» Тель-Авив нанёс поражение мальтийскому «Хамруну» (5:2)

    • В Лиге чемпионов 2015 «Динамо» Киев переиграло «Маккаби» из Тель-Авива (1:0 — 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Маккаби» Тель-Авив — в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Маккаби» играет результативно в последних еврокубковых матчах. В 4 матчах команда забила 6 голов. У «Динамо» есть большие проблемы в обороне, об этом показали поединки против «Пафоса». Ставим на победу коллектива из Израиля.

    Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив с коэффициентом 2.65.

    Прогноз: В среднем в играх с участием «Маккаби» и «Динамо» Киев забивается около трёх мячей. Так что ожидаем от поединка результативного футбола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
