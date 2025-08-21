Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 августа 2025 года

Маккаби Т-А
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирная таблица: «Маккаби» из Тель-Авива — чемпион Израиля, в минувшем сезоне команда набрала 80 очков, опередив своего главного конкурента в битве за титул «Хапоэль» Беэр-Шефа на 2 пункта.
Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» оступился в противостоянии с кипрским «Пафосом» (0:1 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).
Таким образом израильский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде «Маккаби» выбил из гонки мальтийский «Хамрун», дважды переиграв соперника (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Маккаби» из Тель-Авива сейчас выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: «Динамо» Киев — единоличный лидер чемпионата Украины, киевляне в трех матчах одержали три победы и набрали 9 очков. В последней встрече украинский коллектив нанёс разгромное поражение «Эпицентру» (4:1).
Последние матчи: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).
Во втором раунде ЛЧ киевляне оступились в поединке против кипрского «Пафоса», так и не забив сопернику в двухматчевой дуэли (0:1 — поражение дома, 0:2 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах, включая чемпионат Украины и Лигу чемпионов, киевское «Динамо» одержало три победы и потерпело два поражения.
- «Динамо» Киев в Лиге чемпионов проиграл киприотам из «Пафоса» (0:3)
- «Маккаби» Тель-Авив нанёс поражение мальтийскому «Хамруну» (5:2)
- В Лиге чемпионов 2015 «Динамо» Киев переиграло «Маккаби» из Тель-Авива (1:0 — 2:0)
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Маккаби» Тель-Авив — в 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Маккаби» играет результативно в последних еврокубковых матчах. В 4 матчах команда забила 6 голов. У «Динамо» есть большие проблемы в обороне, об этом показали поединки против «Пафоса». Ставим на победу коллектива из Израиля.
Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив с коэффициентом 2.65.
Прогноз: В среднем в играх с участием «Маккаби» и «Динамо» Киев забивается около трёх мячей. Так что ожидаем от поединка результативного футбола.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.