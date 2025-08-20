Черданцев: Нельзя русскими игроками конкурировать с игроками из разных стран

Комментатор «Матч ТВ»высказался о перспективах московскогов этом сезоне.

«Будет то же самое, что в прошлом году. Они здорово начали, но конкуренция с такими футболистами, как в "Спартаке", "Зените", ЦСКА, "Краснодаре", скажется. "Локомотив" объективно слабее по составу. Нельзя русскими игроками конкурировать с игроками из разных стран. Это невозможно. Мононациональная команда в любом чемпионате будет уступать команде с разными футболистами. Соберите в Англии команду из одних англичан и посмотрите, на каком месте эта команда будет идти в сравнении с условным "Манчестер Сити".

Мононациональная команда всегда будет менее конкурентоспособна по сравнению с командой, где собраны таланты из разных стран. Почему Франция — суперкоманда последних лет? Потому что там собраны игроки со всего мира. Они дают всё из мирового футбола. На дистанции в "Локомотив" я не верю. Это исключено. Для того, чтобы клубу выиграть чемпионат, нужно, чтобы все конкуренты проваливались на протяжении всего сезона. Провалить сезон может одна команда, но не пять‑шесть», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Локомотив» имеет в своем активе 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.