    Аморим рассказал об изменениях в подготовке «МЮ» к матчам

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что теперь его команда строит подготовку к официальным матчам немного по-иному.

    Рубен Аморим
    Рубен Аморим

    «Мы кое-что поменяем. "Олд Траффорд" — место действия, но сидеть там четыре часа перед игрой — не вариант. С нашей новой базой мы можем проводить финальную подготовку здесь. Потом приехать на "Олд Траффорд", напитаться атмосферой трибун и сразу выходить на поле.

    • Знаем: у тоннеля нас ждут люди, чтобы увидеть футболистов. Фанаты ничего не потеряют, а нам так эффективнее — меньше простоев, больше фокуса на матче. Ожидания высоки. Им нужна команда, которая показывает красивый футбол и забивает. К этому мы и стремимся», — цитирует португальского специалиста сайт клуба.

    Сегодня, 17 августа, «Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон домашней встрече с «Арсеналом» в 18:30 (мск).

