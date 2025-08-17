ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Акрон» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Российской Премьер Лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Оренбург
    Виктор ДьёкерешШешко против Дьёкереша: дуэль «МЮ» и «Арсенала» станет ранней проверкой для дорогостоящих форвардов Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц Такефуса Кубо и Хосе ГайяВязкая ничья в первом туре: «Валенсия» и «Реал Сосьедад» поделили очки на жаркой «Месталье»
    Артём Дзюба
    Артём Дзюба
    В воскресенье, 17 августа, тольяттинский «Акрон» примет «Оренбург» в рамках 5-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    13:10 Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, вмещающем 44 918 зрителей.

    13:00 Главный арбитр матча Сергей Карасёв из Москвы.

    Стартовые составы команд

    «Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

    «Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.

    «Акрон»

    «Акрон» после четырех туров расположился на 7-й строчке с 6 очками в активе. На старте чемпионата «Акрон» выиграл один матч и три встречи завершили вничью. Разница мячей — 7:3. В последней встрече «Акрон» свел к ничьей встречу в Махачкале против местного «Динамо» — 1:1. Ранее клуб сыграл вничью против «Спартака» (1:1) и «Крыльев Советов» (1:1), а между этими матчами был побежден в гостях «Сочи» со счетом 4:0.

    «Акрон» достойно начал сезон и пока не потерпел ни одного поражения на старте сезона. В чемпионате команда Заура Тедеева хоть и теряет очки, но не проигрывает. А в кубке страны тольяттинцы являются лидерами в своей группе после двух побед над «Балтикой» (2:1) и ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.). Из потерь можно отметить Хетага Хосонова, который восстанавливается от травмы.

    «Оренбург»

    «Оренбург» тяжело входит в новый сезон и занимает 14-е место в турнирной таблице с двумя очками в активе. Подопечные Владимира Слишковича по два раза сыграли вничью и проиграли свои встречи. Разница мячей — 3:5. в последнем матче оренбуржцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Ранее команда дважды сыграла вничью против ЦСКА (0:0) и махачкалинского «Динамо» (1:1), а в меньшинстве потерпела поражение от «Балтики» (2:3).

    «Оренбург» несмотря на тяжелый старт сезона смотрится весьма достойно в оборонительных действиях. После пяти игр подряд без побед в первых матчах сезона, «Оренбург» смог выиграть впервые только во 2-м туре Кубка России у «Ахмата» на своем поле — 1:0.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча, оба в рамках Российской Премьер Лиги. В Оренбурге матч закончился вничью 2:2, а на домашнем поле «Акрона», хозяева взяли верх со счётом 1:0.

    За всю историю команды провели 6 матчей. В 2 матчах побелил «Оренбург», в 1 «Акрон», в оставшихся 3 матчах была зафиксирована ничья.

