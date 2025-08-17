Акрон — Оренбург: прогноз на футбол и ставка за 1.88.

В чемпионате команда Заура Тедеева хоть и теряет очки, но не проигрывает. А в кубке страны тольяттинцы являются лидерами в своей группе после двух побед над «Балтикой» (2:1) и ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.).

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» тяжело входит в новый сезон и занимает 14-е место в турнирной таблице с двумя очками в активе.

Подопечные Владимира Слишковича по два раза сыграли вничью и проиграли свои встречи. Разница мячей — 3:5.

Последние матчи: в последнем матче оренбуржцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1.

Ранее команда дважды сыграла вничью против ЦСКА (0:0) и махачкалинского «Динамо» (1:1), а в меньшинстве потерпела поражение от «Балтики» (2:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Оренбург» несмотря на тяжелый старт сезона смотрится весьма достойно в оборонительных действиях.

После пяти игр подряд без побед в первых матчах сезона, «Оренбург» смог выиграть впервые только во 2-м туре Кубка России у «Ахмата» на своем поле — 1:0.

Статистика для ставок

«Оренбург» пока ни разу не побеждал в новом сезоне РПЛ

«Акрон» пока не знает поражений в чемпионате

В прошлом сезоне «Акрон» не проигрывал «Оренбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Акрон» выглядит в начале сезона крайне уверенной командой и «Оренбург» является весьма подходящим соперником, чтобы одержать победу и продлить беспроигрышную серию.

Ставка: Победа «Акрона» за 1.88.

Прогноз: Хоть «Акрон» и любит проводить время в атаке, но «Оренбург» будет стоять насмерть возле своих ворот и не позволит хозяевам забить много мячей. Да и сами подопечные Слишковича не будут вполне способны порадовать своих поклонников забитыми мячами.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.