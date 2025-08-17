ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Акрон» продолжит беспроигрышную серию?

    Акрон — Оренбург: прогноз на футбол и ставка за 1.88.

    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Оренбург»
    Артем Дзюба — форвард «Акрона»
    17 августа в 5-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Газовик». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Августа 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 13:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» после четырех туров расположился на 7-й строчке с 6 очками в активе.

    На старте чемпионата «Акрон» выиграл один матч и три встречи завершили вничью. Разница мячей — 7:3.

    Акрон — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в последней встрече «Акрон» свел к ничьей встречу в Махачкале против местного «Динамо» — 1:1.

    Ранее клуб сыграл вничью против «Спартака» (1:1) и «Крыльев Советов» (1:1), а между этими матчами был побежден в гостях «Сочи» со счетом 4:0.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Хетаг Хосонов восстанавливается от травмы.

    Состояние команды: «Акрон» достойно начал сезон и пока не потерпел ни одного поражения на старте сезона.

    В чемпионате команда Заура Тедеева хоть и теряет очки, но не проигрывает. А в кубке страны тольяттинцы являются лидерами в своей группе после двух побед над «Балтикой» (2:1) и ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.).

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» тяжело входит в новый сезон и занимает 14-е место в турнирной таблице с двумя очками в активе.

    Подопечные Владимира Слишковича по два раза сыграли вничью и проиграли свои встречи. Разница мячей — 3:5.

    • Последние матчи: в последнем матче оренбуржцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1.

    Ранее команда дважды сыграла вничью против ЦСКА (0:0) и махачкалинского «Динамо» (1:1), а в меньшинстве потерпела поражение от «Балтики» (2:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Оренбург» несмотря на тяжелый старт сезона смотрится весьма достойно в оборонительных действиях.

    После пяти игр подряд без побед в первых матчах сезона, «Оренбург» смог выиграть впервые только во 2-м туре Кубка России у «Ахмата» на своем поле — 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» пока ни разу не побеждал в новом сезоне РПЛ

    • «Акрон» пока не знает поражений в чемпионате

    • В прошлом сезоне «Акрон» не проигрывал «Оренбургу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: «Акрон» выглядит в начале сезона крайне уверенной командой и «Оренбург» является весьма подходящим соперником, чтобы одержать победу и продлить беспроигрышную серию.

    Ставка: Победа «Акрона» за 1.88.

    Прогноз: Хоть «Акрон» и любит проводить время в атаке, но «Оренбург» будет стоять насмерть возле своих ворот и не позволит хозяевам забить много мячей. Да и сами подопечные Слишковича не будут вполне способны порадовать своих поклонников забитыми мячами.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

    Акрон — Оренбург: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 17.08.202513:30. «Акрон» продолжит беспроигрышную серию?
