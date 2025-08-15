Аморим: Шешко может надолго закрепиться в роли основного нападающего

Главный тренервысказался о новичке команды

«Он способен адаптироваться к разным стилям игры. У него огромный потенциал. Мне видится, что Шешко может надолго закрепиться в роли основного нападающего. Мы заплатили большую сумму, чтобы заполучить форварда, который оставит свой след в истории нашего клуба. Несмотря на ограниченное время на подготовку, он в отличной физической форме, что крайне важно для АПЛ. Посмотрим, выйдет ли он в стартовом составе против Арсенала», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Шешко провел 33 матча и забил 13 голов, а также отметился пятью голевыми передачами.