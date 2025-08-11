1-й тайм Порту — ВиторияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саму Агехова«Порту» — «Витория». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Все новости спорта

    Магуайр рассказал, как реагирует на критику

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал постоянную критику в свой адрес.

    Гарри Магуайр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Магуайр

    «Стараюсь не обращать внимания, насколько это получается, однако это трудно. В времена соцсетей это в особенной степени тяжело.

    Но когда выступаешь за этот клуб, сразу осознаёшь: сегодня тебя могут похвалить, а через три месяца мнение становится абсолютно противоположным — это случается мгновенно.

    Я пытаюсь это игнорировать. Полагаю, сложнее всего семьям футболистов: им приходится всё это видеть и переживать», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» идет 15-м в турнирной таблице АПЛ.

    В прошедшем сезоне Магуайр провел за «красных дьяволов» 27 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Завтра в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шелбурн — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры