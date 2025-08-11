Магуайр рассказал, как реагирует на критику

Центральный защитникпрокомментировал постоянную критику в свой адрес.

«Стараюсь не обращать внимания, насколько это получается, однако это трудно. В времена соцсетей это в особенной степени тяжело.

Но когда выступаешь за этот клуб, сразу осознаёшь: сегодня тебя могут похвалить, а через три месяца мнение становится абсолютно противоположным — это случается мгновенно.

Я пытаюсь это игнорировать. Полагаю, сложнее всего семьям футболистов: им приходится всё это видеть и переживать», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» идет 15-м в турнирной таблице АПЛ.

В прошедшем сезоне Магуайр провел за «красных дьяволов» 27 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол.