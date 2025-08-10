ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 07:35
    • Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
  • 09:30
    • Сперцян не принял окончательное решение о переходе в «Саутгемптон»
    «Урал» обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

    «Енисей» — «Урал»: счет матча 0:2

    В 4-м туре Первой лиги красноярский «Енисей» принимал екатеринбургский «Урал» и был повержен со счетом 0:2.

    Футбольный клуб «Урал»
    Футбольный клуб «Урал»

    Первый мяч на 71-й минуте забил полузащитник «Урала» Роман Акбашев, воспользовавшись передачей хорватского нападающего Мартина Секулича. Решающий гол на 90+3-й минуте принадлежит Секуличу.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Урал 0:2
    Голы: 0:1 Роман Акбашев (70'), 0:2 Илья Ишков (90+3') Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N., Эмерсон, Егор Иванов, Андреа Чуканов (Вячеслав Кротов, 84'), Иван Зазвонкин (Ogienko R., 71'), Артур Гилязетдинов (Ян Цесь, 71'), Андрей Мазурин, Александр Канаплин (Александр Надольский, 77'), Ratkovic L. (Андрей Окладников, 77') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало, Владислав Малькевич, Тимур Аюпов, Роман Акбашев (Bondarev V., 88'), Юрий Железнов (Евгений Харин, 88'), Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков (Sekulic M., 59'), Mosin E. (Илья Ишков, 59')

    После этой победы «Урал» укрепился на первом месте в турнирной таблице с 12 очками, сохраняя стопроцентный результат в сезоне. В то же время «Енисей» остался на последнем месте, имея в активе всего одно очко.

