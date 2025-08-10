«Урал» обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

В 4-м туре Первой лиги красноярскийпринимал екатеринбургскийи был повержен со счетом 0:2.

Первый мяч на 71-й минуте забил полузащитник «Урала» Роман Акбашев, воспользовавшись передачей хорватского нападающего Мартина Секулича. Решающий гол на 90+3-й минуте принадлежит Секуличу.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Урал 0:2 Голы: 0:1 Роман Акбашев (70'), 0:2 Илья Ишков (90+3') Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N., Эмерсон, Егор Иванов, Андреа Чуканов (Вячеслав Кротов, 84'), Иван Зазвонкин (Ogienko R., 71'), Артур Гилязетдинов (Ян Цесь, 71'), Андрей Мазурин, Александр Канаплин (Александр Надольский, 77'), Ratkovic L. (Андрей Окладников, 77') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало, Владислав Малькевич, Тимур Аюпов, Роман Акбашев (Bondarev V., 88'), Юрий Железнов (Евгений Харин, 88'), Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков (Sekulic M., 59'), Mosin E. (Илья Ишков, 59')

После этой победы «Урал» укрепился на первом месте в турнирной таблице с 12 очками, сохраняя стопроцентный результат в сезоне. В то же время «Енисей» остался на последнем месте, имея в активе всего одно очко.