«Енисей» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Урал 0:0 Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N., Эмерсон, Егор Иванов, Андреа Чуканов, Иван Зазвонкин, Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин, Александр Канаплин, Ratkovic L. Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало, Владислав Малькевич, Тимур Аюпов, Роман Акбашев, Юрий Железнов, Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков, Mosin E.

Ход игры

45' Перерыв! Без добавленного времени к первому тайму обошелся главный судья. Урал больше владеет мячом, 71 процент владения у них, но пока без угроз воротам «Енисея», организованно хозяева обороняются.

44' Погода вызывает совершать красивые подкаты, и игроки с удовольствием в них катятся, раз за разом прерывая атаки противника.

43' Масловский пробил из-за пределов штрафной «Урала», мимо ворот.

43' Подача с углового Иванова, ничем опасным не увенчалась. Но, атака хозяев продолжается.

42' Раткович устремляется в контр-атаку, но Аюпову удаётся пресечь этот выпад хозяев, выбивает он мяч на угловой.

40' Марков совершил проход по правому флангу атаки, совершил прострел, но защитники «Енисея» самоотверженно отбиваются.

39' Успокоилась игра, хотя темп итак был не самым высоким.

36' Передачу Аюпова в штрафную «Енисея» прерывает Зазвонкин, и выносит мяч подальше от ворот хозяев.

35' Вновь «Урал» больше владеем мячом, больше идёт в атаку. А тем временем дождь усиливается.

34' Справляются хозяева с подачей с углового гостями.

33' Марков скинул мяч головой на ход Мосину, тот пробовал убежать от защитников, но Масловскому удается выбить мяч на угловой.

32' Мосин совершает хороший кросс с фланга в штрафную «Енисея», но Эмерсон подчищает.

31' Масловский добирается до мяча, но не получается у него акцентированного удара, Селихов уверенно забирает мяч.

30' Подача Иванова, защитники выбивают мяч, но на подборе вновь Иванов, его удар после рикошета на угловой улетает.

29' Зазвонкин перехватил одну из передач гостей на чужой половине поля, Сунгатулин сфолил на нём, перспективный штрафной у зарабатывают хозяева.

28' Вновь «Урал» преступил к долгим комбинационным розыгрышам, с переводами с фланга на фланг с центре поля.

27' Хорошая комбинация гостей, с подключением Итало из глубины, но в офсайд он угодил.

26' И, теперь отрезок с хорошим владением мяча от «Енисея», выровнялась игра.

24' Неплохой отрезок удаётся «Енисею», отодвинули они игру от своих ворот, проведя несколько атак подряд.

23' Справляются гости с подачей «Енисея» от углового флажка.

22' Раткович наносит удар через себя из сложной позиции, Селихов спасает «Урал», мяч на угловой улетает.

21' Подача со штрафного Железнова, Бегич откликнулся, но не смог качественно укротить мяч.

20' Зарабатывают штрафной с левого фланга атаки гости, ожидается подача в штрафную «Енисея».

18' Несколько подач с флангов совершают игроки «Урала», защитники хозяев справляются.

15' Пожалуй теперь можно констатировать, что «Урал» владеет инициативой, «Енисей» уповает на контр-атаки.

14' Борьба внутри штрафной площади «Енисея» после подачи углового, отбиваются хозяева.

13' Марков пробил, и после рикошета мяч на угловой в пользу «Урала» ушёл.

11' «Урал» чуть больше пока владеет мячом, но пока без угроз воротам «Енисея».

9' Продолжается толкотня в центре поля, пока какой-либо команде не удаётся прочно завладеть инициативой.

8' Подбираются гости к штрафной площади «Енисея», следует подача, но вратарь «Енисея» уверенно играет на выходе.

7' Противостояние двух бывших игроков московского «Спартака» сегодня у нас, ныне главных тренеров команд, Андрея Тихонова возглавляющего «Енисей» и Мирослава Ромащенко — главного в «Урале».

5' В позиционную атаку переходит «Урал», потихонечку переадресовывая мяч друг другу.

4' Серия аутов в середине поля, началась борьба за инициативу.

2' Нарушили правила гости на центральном защитнике «Енисея» Масловском около ворот хозяев.

1' Длинной передачей вперёд начали игру хозяева. «Урал» взяв мяч под контроль начали конструировать свою атаку через пас.

1' «Енисей» начал с центра поля, поехали!

До матча

09:58' Команды выходят на поле, сейчас всё начнётся.

09:50' Матч пройдет на Центральном Стадионе на острове Отдыха в Красноярске, вмещающем 15 тысяч зрителей.

09:40' В Красноярске пасмурно, только 13 градусов тепла на термометре, ожидается дождь.

09:30' Главный арбитр матча Игорь Захаров из Казани.

Стартовые составы команд

«Енисей»: Шамов, Эмерсон, Богатырев, Масловский, Гилязетдинов, Чуканов, Иванов, Канаплин, Зазвонкин, Мазурин, Раткович.

«Урал»: Селихов, Бегич, Бардачев, Итало, Аюпов, Сунгатулин, Акбашев, Железнов, Мосин, Малькевич, Марков.

«Енисей»

Красноярцы откровенно провалили старт первенства. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы. При этом «Енисей» набрал всего один зачетный пункт в 3 турах. Вот только в трех стартовых поединках первенства команда забила лишь один мяч. свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Енисей» не дал себя обыграть «Ротору» (0:0).

До того команда досадным образом уступила хабаровчанам (1:2). А вот поединок с «Чайкой» завершился полным провалом (0:3). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Красноярцы не побеждают 3 матча кряду. Да и в игровом механизме команды Андрея Тихонова очевидные неполадки. Причем «Енисей» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной виктории. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Красноярцы явно постараются оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Травмированных в команде нет.

«Урал»

«Шмели» весьма продуктивно стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Урал» в среднем забивает аккурат два гола за матч. А вот пропустила команда три мяча в трех первых турах. предыдущий поединок команда провела удачно. «Урал» переиграл «Родину» (2:1).

До того команда нанесла поражение «морякам» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Шинник». При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Шмели« явно тянут на роль главного фаворита первенства. Да и в кадровом плане уральцы выглядят симпатично. При этом "Урал" в трех первых турах добыл победы с разницей в один мяч. Вот только проблемы с надежность тылов решить пока не удается.

В составе "шмелей" стоит выделить Мартина Секулича. На его счету уже 2 мяча в новом первенстве, причем столько же раз отличился защитник Матвей Бардачёв. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. "Шмели" явно постараются как можно скорее вскрыть оборону красноярцев. Травмированных в команде нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды обменялись домашними победами. Урал победил 4:3, Енисей 3:0.

За всю историю команды встречались 14 раз. 8 раз победил "Урал", 2 раза "Енисей", оставшиеся 4 матча завершились вничью.

