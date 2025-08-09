2-й таймПалермо — Манчестер СитиОнлайн
    «Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
    Григорян — о Батракове: Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на старте сезона.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Спартак переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

    Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

    Для него это тоже испытание — пройти через это все? Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант», — сказал Григорян «Матч ТВ».

  • «Локомотив» — «Спартак» 4:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» обыграл «Спартак» в 4-м туре РПЛ
  • Вчера

    • Напомним, что Батраков оформил хет-трик в матче против «Спартака» (4:2). За 4 матча в нынешнем сезоне РПЛ полузащитник забил 6 голов, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

