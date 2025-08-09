Григорян — о Батракове: Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист

Российский тренерподелился мнением об игре полузащитникана старте сезона.

«Спартак переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

Для него это тоже испытание — пройти через это все? Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант», — сказал Григорян «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков оформил хет-трик в матче против «Спартака» (4:2). За 4 матча в нынешнем сезоне РПЛ полузащитник забил 6 голов, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.