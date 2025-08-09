«Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

Первое московское дерби сезона РПЛ пройдёт на «РЖД Арене» — лидер чемпионата примет команду, которая пока никак не может нащупать игру.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Спартак 0:0 Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Леви Гарсия, Martins C., Fernandes G.

«Локомотив» стартовал без потерь и показывает самую результативную атаку лиги, а «Спартак» за три тура забил лишь дважды и уже оказался под давлением из-за осечек. Матч станет проверкой прочности для «железнодорожников» и шансом для «красно-белых» переломить неудачный отрезок.

Ход игры

12' Сбил Жедсона в центре поля Баринов, без жёлтой карточки пока что.

10' Не будет пенальти! Жедсон сам нарушил правила в штрафной соперника, по мнению арбитра.

8' Пенальти заработал Жедсон! Между ног Карпукасу пробросил португалец, а Ненахов сбил его в своей штрафной.

6' С лёта пробил Жедсон после отскока — выше ворот.

6' Батраков сбил Солари на правом фланге, жёсткий подкат получился.

4' Маркиньос прострелил с левого фланга, Монтес вынес мяч.

1' Воробьёв опередил Бабича и пробил с левой ноги — Максименко выручил!

1' Спартак начал с центра поля, дерби началось!

Перед матчем

17:50 Команды заканчивают разминку на стадионе «Локомотива» — в Москве небольшой дождь, но на качестве игры он сказаться не должен. Деян Станкович перед матчем сказал, что хочет «положить конец ошибкам» этим дерби. Видимо, стоит ждать изменённого рисунка игры от красно-белых.

17:30 Деян Станкович снова эксмериментирует в дерби. В старте выходят три центральных защитника, а Маркиньос и Солари, видимо, будут закрывать фланги. Рискованный шаг от тренера «Спартака».

А вот Михаил Галактионов, наоборот, не стал придумывать ничего нового и выпустил основной состав. Николай Комличенко по-прежнему начинает со скамейки, Дмитрий Воробьёв выйдет с первых минут.

17:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Дуарте, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова идёт без потерь в чемпионате, обыграв «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Такой старт повторяет рекорд клуба по числу побед в первых турах, а серия без поражений в РПЛ достигла девяти матчей.

В атаке «Локо» выглядит мощно — восемь голов за три игры, больше всех в лиге. При этом львиная доля результативных действий приходится на вторые таймы. Сергей Пиняев после восстановления уже успел забить, вернувшись в основу, а Кристиан Рамирес постепенно набирает форму и может выйти слева в защите.

Но есть и тревожные сигналы: в последних двух встречах команда пропустила по два мяча, и проблемы в обороне пока сглаживаются только высокой реализацией впереди.

«Спартак»

Подопечные Деяна Станковича стартовали с победы над «Динамо» Махачкала (1:0), но затем уступили «Балтике» (0:3) и упустили победу в игре с «Акроном» (1:1), снова оставшись в меньшинстве. В сумме — два гола за три тура, что повторяет клубный антирекорд. По xG «красно-белые» должны были забить больше, но проблемы с завершением пока сохраняются.

Перед дерби команда получит усиление: в заявку вернутся Маркиньос и Антон Заболотный, а на правом фланге обороны Хлусевича заменит Даниил Денисов. Возможен выход в старте Пабло Солари, активно проявившего себя в последнем туре.

История встреч с «Локо» в последние годы для «Спартака» скорее положительная — одно поражение за восемь матчей с сезона-2022/23. Но именно на «РЖД Арене» год назад «красно-белые» проиграли, и теперь у них будет возможность реваншироваться.

