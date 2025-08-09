Локомотив — Спартак: прогноз на РПЛ и ставка за 2.75

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 9 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» отлично стартовали, команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе после 3-х туров. «Локомотив» опережает ближайших преследователей на 2 балла.

Команда успела провести только 1 матч на своем поле, в котором уверенно победила. В предстоящем матче «Локомотиву» предстоит встретиться с непростым «Спартаком».

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России команда обыграла на чужом поле «Пари НН» со счетом 3:2. «Локомотив» уверенно довел дело до победы во 2-м тайме.

До этого в РПЛ «железнодорожники» также обыграли «Краснодар» (2:1) и «Сочи» (3:0). За этот отрезок «Локомотив» сумел забить 8 голов при 3-х пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Мампасси (травма).

Состояние команды: Пока «Локомотив» выглядит на поле очень здорово, но нет никаких гарантий, что команда продолжит играть также уверенно. Тренерскому штабу предстоит много работы для того, чтобы удержаться на вершине.

Стоит отметить, что полузащитник команды Алексей Батраков продолжает регулярно набирать результативные баллы. За последние 3 встречи игрок забил 4 гола.

«Спартак»

Турнирное положение: Можно сказать о том, что «красно-белые» провалили старт нынешнего сезона. После 3-х туров в РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в таблице с 4 очками в активе.

Понятно, что еще далеко не все потеряно и это только начало чемпионата, но игра команды и правда вызывает сомнения. К тому же, «Спартак» в гостях провел 1 матч в новом сезоне, в котором сыграл вничью.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ команда сыграла вничью с «Акроном» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+4-й минуте. До этого «Спартак» одолел «Ростов» (2:0) в Кубке России.

В 4-х матчах на старте сезона «красно-белые» проиграли только «Балтике» со счетом 0:3. За этот отрезок «Спартак» дважды победил и однажды сыграл вничью, забив 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Бонгонда (травма) и Хлусевич (красная карточка).

Состояние команды: Главная проблема «Спартака» на старте сезона — это большое количество красных карточек. Кажется, это уже вышло из под контроля, ведь игроки получили 4 карточки за 3 встречи в РПЛ.

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Локомотив» и однажды проиграл. Смогут ли на сей раз «красно-белые» добыть очки? На чужом поле это будет сделать куда сложнее...

Прогноз Игоря Ледяхова

Экс-футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поделился ожиданиями от центрального матча 4-го тура РПЛ, где его бывшая команда сыграет в Черкизово с «Локомотивом»:

С Батраковым, судя по всему, ничего серьезного против «Пари НН» не случилось, так что ключевая фигура «железнодорожников» в строю. И закрыть конкретно его спартаковцам будет очень сложно, поскольку в выборе позиции, внезапности приятия решений Алексею в нашем чемпионате сегодня нет равных. Поэтому они так мощно начали сезон. И сейчас очень резво ворвался после травмы Пиняев, который добавил движения команде, когда она чуть встала. Эти обстоятельства накладывается на традиционные американские горки «Спартака», которые сейчас несут только вниз. Хозяева имеют безусловное психологическое преимущество. Наверняка, попытаются заманить соперника на свою половину поля, поиграть с ним в кошки-мышки. С возвращением Маркиньоса вновь обратятся к игре с ярковыраженными краями, и справа после забитого мяча выйдет Солари. В атаке против «Локо» «столб» в лице Заболотного не поможет, так что опять появится затравленный Угальде. Хотя от Станковича вообще не знаешь, чего ждать — он никакой не тактик, а типичный мотиватор итальянского стиля. Все эти порывы, если игра не идет (а она не идет), только во вред. Такое удаление Хлусевича объясняю нервозностью, идущей с тренерской скамейки. Психологически команда очень неустойчива. На мой взгляд, «Локомотив» фаворит и победит — 2:1. Игорь Ледяхов

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл все 3 матча в новом сезоне РПЛ

Игроки «Спартака» получили 4 красные карточки в 3-х встречах РПЛ

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Локомотив»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.50, победа «Спартака» — 2.75, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» завершит свою победную серию в РПЛ в предстоящем матче. «Спартак» заберет очки у «железнодорожников».

Ставка: Победа «Спартака» за 2.75.

Прогноз: «Красно-белые» способны сыграть результативно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 1.5 больше за 2.20.