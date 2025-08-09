1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  19:58
    Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»

    «Локомотив» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

    «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 4-го тура РПЛ со счетом 4:2.

    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    В первом тайме команды отличились по разу — «Локомотив» открыл счет на 18-й минуте после гола Алексея Батракова, а «Спартак» сравнял счет усилиями Кристофера Мартинса на 26-й минуте.

    В самом начале 2-го тайма Дмитрий Воробьев вывел на 49-й минуте «железнодорожников» вперед. Эсекьель Барко сравнял счет с пенальти на 78-й минуте, но буквально минуту спустя автор первого гола «Локо» в этом матче Батраков забил второй гол в этой встрече. Все тот же Батраков на 86-й минуте оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Спартак 4:2
    Голы: 1:0 Алексей Батраков (18'), 1:1 Martins C. (26'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (49'), 2:2 Эсекьель Барко (пенальти) (78'), 3:2 Алексей Батраков (79'), 4:2 Алексей Батраков (86') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (Данила Годяев, 89'), Алексей Батраков, Александр Руденко (Кристиан Рамирес, 65'), Дмитрий Воробьёв (Николай Комличенко, 79') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев, 57'), Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари (Massalyga N., '), Леви Гарсия (Антон Заболотный, 71'), Martins C. (Манфред Угальде, 71'), Fernandes G. Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (13'), Сезар Монтес (29'), Зелимхан Бакаев (82')

    «Локомотив» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ после четырех туров, «Спартак» с 4 баллами расположился на 11-й позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» в следующем туре РПЛ сыграет против «Балтики» в гостях 16 августа, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Зенит».

    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
