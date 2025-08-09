Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»

одержал победу надв домашнем матче 4-го тура РПЛ со счетом 4:2.

В первом тайме команды отличились по разу — «Локомотив» открыл счет на 18-й минуте после гола Алексея Батракова, а «Спартак» сравнял счет усилиями Кристофера Мартинса на 26-й минуте.

В самом начале 2-го тайма Дмитрий Воробьев вывел на 49-й минуте «железнодорожников» вперед. Эсекьель Барко сравнял счет с пенальти на 78-й минуте, но буквально минуту спустя автор первого гола «Локо» в этом матче Батраков забил второй гол в этой встрече. Все тот же Батраков на 86-й минуте оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Спартак 4:2 Голы: 1:0 Алексей Батраков (18'), 1:1 Martins C. (26'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (49'), 2:2 Эсекьель Барко (пенальти) (78'), 3:2 Алексей Батраков (79'), 4:2 Алексей Батраков (86') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (Данила Годяев, 89'), Алексей Батраков, Александр Руденко (Кристиан Рамирес, 65'), Дмитрий Воробьёв (Николай Комличенко, 79') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев, 57'), Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари (Massalyga N., '), Леви Гарсия (Антон Заболотный, 71'), Martins C. (Манфред Угальде, 71'), Fernandes G. Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (13'), Сезар Монтес (29'), Зелимхан Бакаев (82')

«Локомотив» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ после четырех туров, «Спартак» с 4 баллами расположился на 11-й позиции.

«Локомотив» в следующем туре РПЛ сыграет против «Балтики» в гостях 16 августа, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Зенит».