Рубен Аморим: Мы уже чувствуем себя другой командой

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Мы уже чувствуем себя другой командой. Мы должны всегда напоминать себе, насколько особенна возможность быть частью Манчестер Юнайтед и что это означает необходимость соответствовать высочайшим стандартам», — приводит слова Аморима клубная пресс-служба.
Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ «МЮ» занял 15-е место в турнирной таблице, что стало одним из худших результатов клуба за последние годы.
В Лиге Европы команда дошла до финала, где уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:1.