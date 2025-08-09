Рубен Аморим: Мы уже чувствуем себя другой командой

Главный тренерподелился мыслями об изменениях в команде в это межсезонье.

«Мы уже чувствуем себя другой командой. Мы должны всегда напоминать себе, насколько особенна возможность быть частью Манчестер Юнайтед и что это означает необходимость соответствовать высочайшим стандартам», — приводит слова Аморима клубная пресс-служба.

Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ «МЮ» занял 15-е место в турнирной таблице, что стало одним из худших результатов клуба за последние годы.

В Лиге Европы команда дошла до финала, где уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:1.