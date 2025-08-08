Агент Жемалетдинова: Было одно предложение, которое не устроило самого Рифата

Рифат Жемалетдинов Фото: globallookpress.com
«Переговоры ведутся. Было одно предложение, которое не устроило самого Рифата. Поэтому продолжаем работу в этой направлении. Мы работаем с турецкими клубами. Не было никаких предложений от российских клубов», — цитирует Жемалетдинова «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что ЦСКА не стал продлевать истекающий в июне контракт с Жемалетдиновым.
В прошлом сезоне 28-летний Рифат Жемалетдинов сыграл за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.