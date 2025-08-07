Быстров: «Спартак» постепенно становится середнячком

Экс-полузащитник «Зенит», «Спартака» и сборной Россиираскритиковал красно-белых за приобретение

«Заболотный не для "Спартака". В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, которые заканчивают карьеру. Лучше найти молодого, который будет также бороться и приносить пользу. Но если сейчас в "Спартаке" нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», — сказал Быстров «СЭ».

34-летний Заболотный подписал контракт со «Спартаком» в июле этого года, перейдя на правах свободного агента. За три матча в составе москвичей он сделал один ассист.