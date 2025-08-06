Латераль «Балтики» Саусь: В «Зените» учился футболу у Радимова и Зырянова

Крайний защитник «Балтики»рассказал, кто на него больше всего повлиял в футбольном плане, когда он был в петербургском «Зените».

«От Константина Георгиевича Зырянова и Владислава Николаевича Радимова я чувствовал доверие, очень внимательно их слушал, что они говорят. Тренировочный процесс что в "молодежке" у Зырянова, что у Радимова в "Зените‑2" мне очень сильно нравился.

Этот процесс был похож. Думаю, что с ними я очень сильно прибавил в плане "физики", работы с мячом и каких‑то тактических моментов. Для меня это топ‑тренеры», — рассказал Саусь в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

За «Зенит-2» Саусь выступал три сезона (2021-2024). Летом 2024 года он перебрался в «Балтику», с которой вышел в РПЛ. Нынешний сезон 22-летний игрок начал очень ярко, сыграл 3 матча, забил один мяч и отметился одним ассистом.