Рахимов: «Рубин» заслужил победу в матче с «Сочи»

Главный тренер казанскоговысказался о матче против(2:1).

«Такие соперники очень опасны, у них очень неплохой состав. Мы вышли на игру хорошо заряженные. В перерыве я сказал, что 35 минут мы совершенно ничего не давали сделать сопернику и контролировали игру, но последние 10 минут первого тайма были не очень хорошие, начало второго тайма тоже. Когда вернулись к 60‑й минуте в игру, стали более активно играть в отборе, прессинговать. У нас возникали моменты. Забили второй мяч, но это скользкий счет. Один эпизод возле наших ворот закончился голом и привел к нервозности, но в целом победа заслуженная.

Что касается травмы Рожкова, то он не до конца восстановился, это усталость. В течение нескольких дней все увидим. Пока не знаю, что с ним.

Даку провел хороший матч. Второй мяч великолепный. У него были еще моменты, мог и сам реализовать, мог и отдавать. Он провел качественную игру», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.