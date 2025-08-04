Наумов: «Локомотив» выступают без запаса прочности, на везении

Бывший президентподелился мнением об игре «железнодорожников» на старте нынешнего сезона.

«Первые три тура — не показатель. Да, у "Локомотива" прекрасные результаты в РПЛ, которые меня радуют. Но игра команды оставляет желать лучшего — железнодорожники выступают без запаса прочности, на везении. В матче с "Пари НН" могли сами забить два гола, а могли и уступить.

Тот же Комличенко ещё не может найти свою игру, но очень порадовал новичок Рамирес, который усилит "Локомотив". Мне не нравится игра Ненахова — он действует очень грязно. Это говорит о том, что он постоянно теряет позицию. Наверное, какое-то усиление у "Локомотива" ещё будет — нужен ещё нападающий. А также команде нужно строить игру. Как потеряли её во второй части чемпионата, так и не могут найти», — сказал Наумов Чемпионату.

После 3-х туров в РПЛ «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 9-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Спартака» 9-го августа.