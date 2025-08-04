Булыкин не удивится увольнению Станковича из «Спартака»

Бывший футболист сборной Россиипоразмышлял о будущем главного тренера

«Ненужные удаления, и, к сожалению, не получается у "Спартака" найти свою игру. Эта нервная обстановка, когда нет результата, когда футболисты получают ненужные красные карточки, давит. И никто не может получить удовольствие ни от результата, ни от игры. Поэтому и "Спартак" пока так плохо идет. Нужно выиграть пару‑тройку игр для того, чтобы почувствовать уверенность и наладить игру. А у "Спартака" пока такого нет.

Смена тренера? Это руководство решает. Если они его оставили, переподписали, значит, он им нравится, ему доверяют. Хотя в "Спартаке" могут сейчас взять его и уволить. И в этом не увижу ничего странного, в "Спартаке" уже на протяжении долгого времени происходит много чего странного, но все привыкли, все просто смотрят и ждут результата. Но какие бы траты ни были, результата пока тоже нет.

Хотя сейчас такой чемпионат, в котором любой может выиграть. 5–6 команд борются за чемпионство, есть хорошая возможность стать чемпионами, но "Спартак" опять что‑то делает не так», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице на данный момент.