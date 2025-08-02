«Урал» выиграл у «Родины»

В матче третьего тура Первой лигипобедилсо счетом 2:1.

В составе победителей забили Матвей Бардачев и Мартин Секулич. За гостей отличился Артем Концевой.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Родина 2:1 Голы: 1:0 Матвей Бардачев (42'), 2:0 Sekulic M. (50'), 2:1 Артем Концевой (84') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало (Тимофей Маргасов, 82'), Владислав Малькевич, Юрий Железнов (Евгений Харин, 71'), Фаниль Сунгатулин, Илья Ишков (Mosin E., 67'), Роман Акбашев, Sekulic M. (Максим Воронов, 82'), Bondarev V. (Тимур Аюпов, 67') Родина: Илья Свинов, Александр Максименко, Артём Мещанинов, Артём Сокол (Иван Тимошенко, 54'), Митя Крижан, Лео Гогличидз, Gueye P. (Артем Концевой, 75'), Леон Мусаев (Аршак Корян, 46'), Андрей Егорычев, Кирилл Ушатов (Астемир Гордюшенко, 75'), Biryukov A. (Станислав Бессмертный, 54')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Урала» стало 9 очков и первое место в турнирной таблице. У «Родины» одно очко и 14-е место.

В следующем туре «Урал» 10 августа на выезде сыграет против «Енисея», а «Родина» 9 августа в родных стенах примет «Арсенал».