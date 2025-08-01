Рахимов: Меня напрягает, что нет трансферов

Рашид Рахимов Фото: globallookpress.com
«У нас впереди три дня тренировочного процесса, поэтому решим, будет ли ротация в составе. "Сочи" себя хорошо проявлял в РПЛ. Сейчас — хуже. Всегда знаем, что такое укушенные и раненые команды — они выкладываются.
Что касается новичков, то один из них — Мехди Дорваль присутствовал на игре с "Оренбургом". По другим пока сказать нечего, надо понимать, что мы тихие и медленные в трансферах. Меня это напрягает», — сказал Рахимов изданию «Бизнес Online».
После двух туров «Рубин» имеет 4 очка. С «Сочи» он сыграет на своем поле 4 августа.