Рахимов: Меня напрягает, что нет трансферов

Главный тренер казанского «Рубина»высказался об отсутствии новичков в его команде и предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Сочи».

«У нас впереди три дня тренировочного процесса, поэтому решим, будет ли ротация в составе. "Сочи" себя хорошо проявлял в РПЛ. Сейчас — хуже. Всегда знаем, что такое укушенные и раненые команды — они выкладываются.

Что касается новичков, то один из них — Мехди Дорваль присутствовал на игре с "Оренбургом". По другим пока сказать нечего, надо понимать, что мы тихие и медленные в трансферах. Меня это напрягает», — сказал Рахимов изданию «Бизнес Online».

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров «Рубин» имеет 4 очка. С «Сочи» он сыграет на своем поле 4 августа.

Календарь и таблица РПЛ