Дани Ольмо — о трансферах «Реала»: Нас не волнует, кого они подписывают

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
«Все команды в трансферные окна вносят изменения, и нас не волнует, кого они подписывают. Мы должны сосредоточиться на себе», — сказал Ольмо в интервью Cadena Cope.
Этим летом каталонцы подписали вратаря Жоана Гарсию из «Эспаньола», форварда Руни Бардагжи из «Копенгагена» и взяли в аренду Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».
«Реал Мадрид» усилился за счет свободного агента Трента Александер-Арнольда, а также приобрел защитников Дина Хейсена из «Борнмута», Альваро Каррераса из «Бенфики» и вингера Франко Мастантуоно из «Ривер Плейта».