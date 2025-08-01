Бышовец: Пока мало оснований для того, чтобы говорить о чемпионстве «Зенита»

Известный отечественный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Пока мало оснований для того, чтобы говорить о чемпионстве "Зенита" в этом сезоне. Проведено не так много матчей. Но и о "Краснодаре" тоже нельзя так чётко говорить. У "Локомотива" довольно оптимистично начался сезон. Думаю, у "Краснодара" есть информация, над чем им надо работать. Команда уже потеряла очки в необязательных матчах. Хотя в матче с "Локомотивом" была очевидная ошибка в эпизоде с Батраковым», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидером турнирной таблицы является «Локомотив», в активе которого шесть очков.