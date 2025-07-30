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    Защитник «Сочи» Осипов: Пока у нас нет сыгранности

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    Защитник «Сочи» Александр Осипов высказал свое мнение по поводу неудачных результатов клуба на старте нового сезона.

    Александр Осипов
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    Александр Осипов

    «Отчасти согласен, что у нас нет сыгранности. Нам надо больше времени, чтобы всем вместе собраться. Но ничего, у нас ещё есть время, чтобы начать меняться. В матче с "Динамо" мы уже сделали шаг вперёд. Да, не хватило немного для результата, но было единство на поле.

    У каждого 100-процентное отношение к делу. Все проблемы решатся, если будем так относиться», — сказал Александр Осипов «Чемпионату».

    26-летний игрок перебрался из этим летом в «Сочи» из калининградской «Балтики», за которую выступал с 2022 года и был капитаном клуба.

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