Защитник «Сочи» Осипов: Пока у нас нет сыгранности

Защитник «Сочи»высказал свое мнение по поводу неудачных результатов клуба на старте нового сезона.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Осипов Фото: pfcsochi.ru

«Отчасти согласен, что у нас нет сыгранности. Нам надо больше времени, чтобы всем вместе собраться. Но ничего, у нас ещё есть время, чтобы начать меняться. В матче с "Динамо" мы уже сделали шаг вперёд. Да, не хватило немного для результата, но было единство на поле.

У каждого 100-процентное отношение к делу. Все проблемы решатся, если будем так относиться», — сказал Александр Осипов «Чемпионату».

26-летний игрок перебрался из этим летом в «Сочи» из калининградской «Балтики», за которую выступал с 2022 года и был капитаном клуба.