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    Все новости спорта

    Стали известны судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

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    На официальном сайте РФС появились судейские назначения на матчи первого тура Пути РПЛ Кубка России.

    Рафаэль Шафеев
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    Рафаэль Шафеев

    29 июля (вторник)

    «Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Иван Сараев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Игорь Захаров; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Иван Абросимов; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Акрон» — «Балтика»: судья — Максим Перезва, помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Иванов.

    30 июля (среда)

    «Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Роман Галимов; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

    ЦСКА — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Егор Егоров; инспектор — Александр Гончар.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Владимир Казьменко.

    «Ростов» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

    31 июля (четверг)

    «Рубин» — «Оренбург»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.

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