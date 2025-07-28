Стали известны судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

29 июля (вторник)
«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Иван Сараев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Игорь Захаров; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Иван Абросимов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Акрон» — «Балтика»: судья — Максим Перезва, помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Иванов.
30 июля (среда)
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Роман Галимов; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Егор Егоров; инспектор — Александр Гончар.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Владимир Казьменко.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.
31 июля (четверг)
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.