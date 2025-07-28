Мостовой: Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее

Бывший полузащитниквысказался о поведении наставника москвичейв последних матчах.

«Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много. Сейчас все это поведение — это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит. Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы, давайте подождем четыре‑пять туров», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в прошлом туре «Спартак» проиграл «Балтике» и имеет в своем активе три очка после двух туров РПЛ.