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    Мостовой: Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении наставника москвичей Деяна Станковича в последних матчах.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много. Сейчас все это поведение — это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит. Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы, давайте подождем четыре‑пять туров», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в прошлом туре «Спартак» проиграл «Балтике» и имеет в своем активе три очка после двух туров РПЛ.

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