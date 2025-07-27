Сторожук: ЦСКА лучше нас готов на данный момент

Главный тренервысказался о матче против(1:2) во втором туре РПЛ.

«Сложный матч, к которому готовились, настраивались. Не смогли выдержать темп и скорости, ЦСКА лучше нас готов на данный момент. Мы по сути только начинаем подготовку. Игра складывалась более чем удачно, сумели забить. А дальше — затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда в тех или иных ситуациях нельзя обыгрывать перед своей штрафной площадью. Сегодня эти законы сработали против нас», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

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У ЦСКА теперь четыре очка и шестое место в турнирной таблице. У «Ахмата» нет очков и 14-е место.