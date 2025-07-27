Орещук: Считаю, что пока рано оценивать работу Кахигао в «Спартаке»

Известный в прошлом российский футболист, а сейчас агентсчитает преждевременной критику спортивного директора «Спартака», а выводы о его работе надо будет делать ближе к концу сезона.

«Спортивный директор берет футболистов для клуба, а не для себя, и это всё с одобрения главного тренера. Если Станкович ставит Заболотного в старт, значит считает, что он лучше вписывается в тактическую схему. Считаю, что сейчас критиковать Кахигао неправильно. Но если нет результата, то спрашивать однозначно надо как с тренера, так и со спортивного директора.

Гарсия и Угальде на сборы приехали намного позже и скорее всего физически еще не готовы, поэтому Антон и выходит на поле. Думаю, надо подождать еще пять‑семь туров и после делать выводы», — сказал Орещук «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В стане красно-белых Кахигао работает на должности спортивного директора с января 2025 года. Несколько дней назад появилась информация, что «Спартак» думает освободить его от своей должности.