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    Орещук: Считаю, что пока рано оценивать работу Кахигао в «Спартаке»

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    Известный в прошлом российский футболист, а сейчас агент Роман Орещук считает преждевременной критику спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, а выводы о его работе надо будет делать ближе к концу сезона.

    Франсис Кахигао
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    Франсис Кахигао

    «Спортивный директор берет футболистов для клуба, а не для себя, и это всё с одобрения главного тренера. Если Станкович ставит Заболотного в старт, значит считает, что он лучше вписывается в тактическую схему. Считаю, что сейчас критиковать Кахигао неправильно. Но если нет результата, то спрашивать однозначно надо как с тренера, так и со спортивного директора.

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    • Гарсия и Угальде на сборы приехали намного позже и скорее всего физически еще не готовы, поэтому Антон и выходит на поле. Думаю, надо подождать еще пять‑семь туров и после делать выводы», — сказал Орещук «Матч ТВ».

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    В стане красно-белых Кахигао работает на должности спортивного директора с января 2025 года. Несколько дней назад появилась информация, что «Спартак» думает освободить его от своей должности.

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