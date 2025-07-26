Карпин рассказал, что ему понравилось в игре против «Ростова»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(1:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч получился. И сама игра, и погодные условия. По игре мне понравился итоговый счет. Больше ничего.

Скопинцев заменил травмированного Фернандеса и добавил активности? У наших ворот активности добавил.

Не самое убедительное начало матча? Не могу сказать, что соперник создал особые моменты. Тыркнули пару раз головой, но особой опасности не было.

Касерес — лучший на старте сезона? Если исходить из результативных действий, то да. Да и по игре неплохо», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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Следующий матч «Динамо» в РПЛ проведет 2 августа против «Краснодара» в гостях.