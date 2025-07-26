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    Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
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    Карпин рассказал, что ему понравилось в игре против «Ростова»

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    Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Тяжелый матч получился. И сама игра, и погодные условия. По игре мне понравился итоговый счет. Больше ничего.

    Скопинцев заменил травмированного Фернандеса и добавил активности? У наших ворот активности добавил.

    Не самое убедительное начало матча? Не могу сказать, что соперник создал особые моменты. Тыркнули пару раз головой, но особой опасности не было.

    Касерес — лучший на старте сезона? Если исходить из результативных действий, то да. Да и по игре неплохо», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «Динамо» в РПЛ проведет 2 августа против «Краснодара» в гостях.

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