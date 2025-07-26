Галактионов: Нам важно было сыграть с холодной головой

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в гостевом матче 2-го тура РПЛ.

«Что касается матча, тот тут дело в стратегии игры. Нам нельзя было раскрываться, нужно было играть дисциплинированно. Понимали, как соперник хотел нас выманивать под давление, под прессинг, с учетом того, что в прошлом туре мы были самой прессингующей командой. Было понимание, что мы "полетим" и будем высоко прессинговать. Нам важно было сыграть с холодной головой. Уровень готовности нам позволяет. Мы добавили, во втором тайме были хорошие контратаки, разящие выпады. Но осадочек небольшой остался, что не сыграли "на ноль". Я арбитру сказал, что был фол на Монтесе перед пропущенным мячом. Двумя руками толкали. Все 90 минут играли очень дисциплинированно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» заработал 6 очков после двух туров и возглавляет турнирную таблицу.