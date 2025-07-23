Sky Sports: «Манчестер Сити» не намерен продавать Эдерсона

не хочет расставаться с голкипером. Об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что «Галатасарай» уже договорился с представителями Эдерсона об условиях личного контракта. Несмотря на это, «Манчестер Сити» не планирует продавать голкипера.

Эдерсон пополнил состав «Манчестер Сити» в 2017-м году. В прошедшем сезоне голкипер провел за «горожан» 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола.

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд снова может стать игроком «Манчестер Сити».