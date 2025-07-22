Стал известен бюджет «Зенита» на сезон-2025/26

Бюджет петербургскогона сезон-2025/26 составит 20 миллиардов рублей, сообщает «РБК Спорт» . Это крупнейший бюджет среди всех российских профессиональных клубов.

Для сравнения: в прошлом сезоне финансирование команды составляло 17 миллиардов рублей. Несмотря на столь солидные вложения, «Зениту» не удалось удержать чемпионский титул — клуб уступил золото «Краснодару», отстав от соперника всего на одно очко и завершив сезон на втором месте.

Российская Премьер-Лига нового сезона стартовала 18 июля. В первом туре сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Финальный тур намечен на 17 мая 2026 года.