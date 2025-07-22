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    «Рейнджерс» победил «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов, «Риека» и «Лудогорец» сыграли вничью

    «Рейнджерс» — «Панатинаикос»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» выиграл у «Панатинаикоса» со счетом 2:0.

    «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс»

    Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Финдлэй Кертис и Джейди Гассама.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Глазго Рейнджерс — Панатинаикос 2:0
    Голы: 1:0 Финдли Кертис (52'), 2:0 Джеди Гассама (78') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Нассер Джига, Данило (Сирил Дессерт, 74'), Максимилиан Ааронс, Мохаммед Диоманде, Джо Ротуэлл (Недим Байрами, 85'), Николас Раскин, Киран Довелл (Хамза Игаман, 75'), Финдли Кертис (Джеди Гассама, 74') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Гиоргос Кирьякопулос, Ахмед Туба, Эрик Палмер-Браун, Георгиос Ваяннидис, Факундо Пельистри (Тете, 84'), Неманья Максимович, Педро Чиривелья (Манолис Сиопис, 84'), Фотис Иоаннидис (Кароль Свидерски, 75'), Анастасиос Бакасетас (Яннис Коцирас, 61'), Filip Đuricic (Даниэль Мансини, 75') Предупреждения: Николас Раскин (8'), Георгиос Ваяннидис (23'), Джон Сауттар (28'), Георгиос Ваяннидис (58'), Жоау Коррейя (80')

    В другой игре хорватская «Риека» и болгарский «Лудогорец» сыграли вничью.

    Команды не смогли опреедлить сильнейшего и поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Риека — Лудогорец 0:0
    Голы: 1:0 Джейк Бизли (19'), 1:1 Райан Оне (50') Риека: Мартин Зломислич, Степан Раделич, Тьягу Данташ (Амер Гояк, 63'), Нико Янкович, Деян Петрович, Тони Фрук, Лука Менало (Габриэль Рукавина, 63'), Ante Orec (Simun Butic, 90'), Ante Majstorovic, Mladen Devetak, Merveil Ndockyt (Юстас Ласицкас, 73') Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Эдвин Куртулуш, Оливье Вердон, Сон, Филип Калоч (Петар Станич, 67'), Якуб Пётровский (Педро Наресси, 79'), Бернард Текпетей (Дерой Дуарте, 67'), Кайо Видал, Eric Bille (Мунир Шуиар, 46'), Marcus Erick Предупреждения: Оливье Вердон (34'), Eric Bille (36'), Ante Orec (38'), Mladen Devetak (42'), Филип Калоч (52'), Бернард Текпетей (57'), Дерой Дуарте (73'), Сон (90')

    Ответные матчи состоятся через неделю, 30 июля.

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