Дуглас Аугусто — о переходе в «Краснодар»: Мне кажется, что я тут буду счастлив

Недавний новичок «Краснодара»рассказал, чем его привлек чемпион РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дуглас Аугусто Фото: fckrasnodar.ru/

«Сюда вам посоветовал перейти Жубал, или вы с ним не контактировали насчет перехода? Нет, никак не контактировал. Я перешел в команду из‑за того проекта, который мне предложили. Клуб стал чемпионом, и мне кажется, что я буду здесь счастлив.

Было хорошее предложение и с футбольной составляющей, и с финансовой, поэтому и принял его. Сейчас буду выкладываться, чтобы продолжить достигнутое и чтобы "Краснодар" снова стал чемпионом», — сказал бразильский хавбек Аугусто «Матч ТВ».

28-летний бразилец дебютировал в стане «быков» выйдя на замену на 78-й минуте в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (3:0). Ранее он выступал за французский «Нант».