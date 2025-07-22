ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубенс ДиасРубенс едет в «Динамо»: бело-голубые нашли в Бразилии замену Скопинцеву и Лаксальту
    Все новости спорта

    Дуглас Аугусто — о переходе в «Краснодар»: Мне кажется, что я тут буду счастлив

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Недавний новичок «Краснодара» Дуглас Аугусто рассказал, чем его привлек чемпион РПЛ.

    Дуглас Аугусто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Аугусто

    «Сюда вам посоветовал перейти Жубал, или вы с ним не контактировали насчет перехода? Нет, никак не контактировал. Я перешел в команду из‑за того проекта, который мне предложили. Клуб стал чемпионом, и мне кажется, что я буду здесь счастлив.

    Было хорошее предложение и с футбольной составляющей, и с финансовой, поэтому и принял его. Сейчас буду выкладываться, чтобы продолжить достигнутое и чтобы "Краснодар" снова стал чемпионом», — сказал бразильский хавбек Аугусто «Матч ТВ».

  • Чемпион разобрался на классе: «Краснодар» прибил «Пари НН» на выезде
  • Александров забил невероятный автогол
  • Вчера

    • 28-летний бразилец дебютировал в стане «быков» выйдя на замену на 78-й минуте в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (3:0). Ранее он выступал за французский «Нант».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы Финляндии и Казахстана сыграют по низам?
  • КуПС — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как «Црвена Звезда» съездит на Гибралтар?
  • «Линкольн» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с победы?
  • «Хамрун» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч КуПС — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Линкольн — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры