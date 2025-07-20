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    Тренер «Ростова» Альба: Команда хотела сохранить результат больше, чем прессинговать

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    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
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    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»

    «В футболе есть всегда ошибки, но, если мы не прессингуем, например, вратарь играет спокойно, не под прессингом, и может играть тогда по-другому. Не только, считаю, ошибка вратаря, наш прессинг делал эту возможность, чтобы забивать голы.

    Как команда играла после гола? Ну, продолжали то же самое до перерыва, и так начали второй тайм, то же самое. Потом тяжело, потом тяжело, ну, половина второго тайма. Я считаю, что команда хотела сохранить результат больше, чем прессинговать, и тактика поменялась, поэтому они больше были с мячом, больше моментов создали.

    Но я считаю, что команда очень хорошо сыграла, но только надо улучшать такой момент психологический. Физически были очень хорошо готовы, даже при такой короткой предсезонке. Тактически видно, на поле тоже были готовы. Тоже надо это улучшать. У нас есть время, но я после такой игры, как сегодня, считаю, что наша команда готова бороться против любой команды», — сказал Альба на пресс-конференции.

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